Más de siete mil alumnos sin clases por paro sindical

Debido a que el director general en la entidad del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Carlos Aymer Albores Constantino, no se ha sentado a negociar el contrato colectivo para el siguiente año, el personal que labora en la institución se declaró en paro de actividades con lo que quedan sin clases más de siete mil estudiantes, comentó Gabriela Guadalupe Espinosa Ruiz, delegada sindical en el plantel de Chiapa de Corzo.

Comentó que desde el inicio del año han tenido contratiempos con la Dirección General, toda vez que no se ha instalado ninguna mesa para negociar el nuevo incremento salarial.

Dentro de las demandas, el Sindicato de Trabajadores del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas incluyó el pago al estímulo del desempeño académico, reconocimiento de antigüedad con fines de seguridad social, recursos para las becas de posgrado, así como respeto a las categorías.

Espinosa Ruiz recordó que en el mes de agosto también realizaron una manifestación y tomaron las instalaciones de las oficinas estatales por razones similares al paro iniciado este lunes; en aquella ocasión se hicieron algunos acuerdos, pero, agregó, no se han cumplido.

Determinación

La suspensión de clases, aseguró, se dio de manera total en los 12 planteles y se mantendrá esa postura en tanto no haya una mesa de negociación para discutir los temas que preocupan al sindicato. A los asuntos se añaden exhibir la certificación actualizada de la carrera de Enfermería, así como la asignación de horas de nueva creación en Pichucalco.

Remarcó que la falta de compromisos está impactando a unas 350 personas que laboran en el Conalep, debido a que el contracto colectivo de trabajo es el instrumento jurídico que indica la relación obrero-patronal; muchos de los puntos que se alcanzaron en su momento, remarcó, la Dirección General los paga fuera de las fechas.

La delegada sindical en la sede de Chiapa de Corzo comentó que desde el pasado jueves iniciaron las actividades de “brazos caídos” y se entregaron los oficios a las autoridades, aunque han hecho caso omiso.

Argumentos

Al consultar qué argumentos ha dado la representación de la Dirección General para no atender las peticiones, la delegada sindical respondió que dicho personaje no asiste a las reuniones, solo manda a personal directivo o jurídico, llegando con el argumento de que no tienen autoridad alguna para negociar y no se logra nada.

Apuntó que desde el sindicato lo que se busca es que la autoridad revise la propuesta, además de que el personal no permitirá que se ofrezca un porcentaje menor al que se ha pagado en otros años y que ronda alrededor del 4.55 % en el aumento salarial.