Sin validar al Concejo Municipal en Aldama

Aunque se difundió en redes sociales de la renuncia (bajo amenaza) de la alcaldesa de Aldama, Angelina Díaz Méndez, el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Marcelo Toledo Cruz, confirmó que el Congreso de Chiapas no tiene ningún interés de nombrar un Concejo Municipal debido a que la presidenta fue elegida de manera democrática.

Hasta donde ha revisado el caso, explicó, se entiende que la destitución fue ilegal por un grupo que no puede autonombrarse ni tampoco hacer las cosas por ocurrencias. Además, comentó, esa renuncia forzada no tendría validez si se expone el caso ante las autoridades competentes.

“Ella está en la libertad de dirigirse al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas o IEPC en todo caso, para presentar la denuncia correspondiente por violencia política”, indicó.

Por aparte, este 7 de febrero, la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare) mencionó que dicha situación ya fue expresada en el recinto legislativo y también ante la Secretaría General de Gobierno. De hecho, indicaron que se tuvo un encuentro entre la afectada, las instituciones y el grupo opositor.

Violencia estructural machista

“Las amenazas a la presidenta municipal de Aldama, que incluyen hostigamiento, acoso, amenaza de muerte, deben ser atendidos de inmediato, ya que los argumentos económicos y políticos de quienes se oponen a su gobierno encubren un hecho evidente de violencia política en contra de mujeres por razón de género. Sus oponentes han hecho público que se contraponen a su gobierno por ser mujer y porque ella no está en condiciones de dar órdenes a hombres”, indicó la Repare.

Cambio de actitud

En tanto, Toledo Cruz recordó que además de la transformación que deben tener las autoridades, también se requiere un cambio de conducta de los ciudadanos; en este caso, explicó, un grupo de personas impuso sus condiciones de manera unilateral, pero se tiene que respetar la norma jurídica.

Aclaró que el Congreso local no puede, desde el escritorio, quitar o poner personas en las presidencias municipales, para eso existe un proceso democrático; solo intervienen en última instancia y ante condiciones donde el Cabildo no pueda operar. Añadió: “Ojalá y no sea simplemente el ver quién maneja los recursos del municipio, porque ellos tienen autoridad electa”.