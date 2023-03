Recuperación del peso atraería inversiones

El “superpeso”, llamado así por el posicionamiento que está teniendo la moneda nacional frente al dólar, no necesariamente es un reflejo de una economía mexicana fuerte o sana, debido a que también hay conceptos que se ven afectados en la parte externa por esta situación, comentó Ever Jiménez Santiago, especialista en temas económicos en Chiapas.

Comentó que en promedio se estaban ofreciendo hasta 20 pesos por cada dólar, no obstante, con el superpeso se está dando menos dinero y en las últimas horas el tipo de cambio osciló en 18.40 pesos, situación que no se veía desde el año 2020.

“A veces tenemos ese mito que cuando hablamos de un superpeso es porque la economía mexicana está bien o está siendo fuerte o sana; a pesar de que hay efectos positivos, no sé si en este momento sea como un síntoma de una economía sana”, remarcó.

Lo que se ha observado —añadió el especialista— es que parece más una economía débil en otros países, “no me atrevería a decir que es superpeso, si no un dólar muy debilitado. Ahorita estamos viendo no un fortalecimiento de la moneda mexicana, sino un debilitamiento de la moneda estadounidense”.

Explicó que la inflación que se está registrando ha provocado un efecto con el que han ido subiendo las tasas de interés; en consecuencia, ello puede afectar al dólar y hacer que el peso mexicano se presente, aparentemente, fuerte. Ese efecto se debe a un factor externo, añadió.

Cuando se habla del superpeso, también detalló que una de las ventajas es que puede resultar más atractivo para el tema de las inversiones; sin embargo, para la parte de exportaciones el valor económico de productos se puede ver afectado, y lo mismo sucedería con el tema de las remesas.