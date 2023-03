Chiapas destaca en materia de seguridad

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su habitual conferencia matutina la Mañanera —que ayer lunes se realizó en Tuxtla Gutiérrez— destacó que Chiapas al igual que otros estados del sureste como Tabasco, Oaxaca, Campeche y Yucatán, tienen buenos números en materia de seguridad, y a nivel local las incidencias de alto impacto han mostrado una tendencia a la baja.

Al interior de la VII Región Militar, se puntualizó que el estado presenta números favorables en materia de seguridad; a nivel nacional ocupa entre el lugar 22 y el 31 en temas asociados con robos en transporte, secuestros, extorsiones y robos a vehículos y casa habitación.

En lo referente a los homicidios dolosos las cifras fueron positivas para la entidad, ocupando el lugar 26 tras las incidencias cometidas por cada 100 mil habitantes; para tener una idea, la entidad acumula mil 830 casos, pero la media nacional fue de tres mil 673.

Frontera sur

En esta parte del país, dijo López Obrador, lo que se debe cuidar es el tema de la migración para que la población en situación de movilidad pueda realizarlo sin riesgos, pero es en el norte de la República donde se presentan más problemas. “El migrante sale por necesidad y abandona a su familia para buscarse la vida, no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad, van a buscar trabajo”, puntualizó.

Sobre el tema, López Obrador recordó que su gobierno ha invertido 100 millones de dólares para atender el tema de la movilidad internacional en Centroamérica, con programas que han ayudado a la población de Honduras, El Salvador y Guatemala a no salir de esos países.

Resaltó que en las comunidades de esas zonas “se está trabajando, ahí ya tenemos análisis, evaluaciones, de que muchos que iban a emigrar decidieron quedarse por estos apoyos que tenemos, Sembrando Vida, y tenemos el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Añadió que el gobierno de Estados Unidos prometió un recurso por el orden de los cuatro mil millones de dólares, sin embargo, ese apoyo no ha llegado. Sobre este asunto, enfatizó: “lo digo de manera fraterna, cariñosa, que no se vaya a malinterpretar, pero destinaron 35 mil millones de dólares para la guerra de Ucrania y acá son cuatro mil millones, pero ya se acabó”.

Contexto nacional

En relación a lo ocurrido hace unos días, donde un grupo de personas quemaron una piñata con la imagen de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, el titular del Poder Ejecutivo federal condenó los actos y agregó que hay formas de protestar sin tener que llegar a esa situación.

“Tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos. Y, además, nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer, y nosotros no podemos actuar de la misma manera, hay que ser respetuosos”, añadió el presidente de la República.