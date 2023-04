Serví con honor: Idolina; 43 años de servicio

“Serví bien, con honor, con rectitud”, fue la frase que soltó Idolina Corzo Gutiérrez después de haber cumplido 43 años con seis meses al servicio público. Su ingreso a la parte laboral se remonta a 1979 y hace unos días le tocó hacer la última checada.

La licenciada en Administración de Empresas, y quien laboró para la Secretaría de Salud, inició el proceso de jubilación y estuvo acompañada de personal de fin de semana diurno del Hospital Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”.

Su actividades, que arrancaron un 1 de octubre de 1979 y concluyeron el 1 de abril de este año, se enfocaron en las áreas administrativas. Su formación se remonta a la primaria Fray Matías de Córdova, mientras que la secundaria y preparatoria la cursó en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas (hoy, Unicach). La parte profesional la forjó en la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

“Terminando la carrera tuve la oportunidad, a través de un compañero —que no éramos de la misma carrera, porque él era de Contaduría Pública— de llegar a los Servicios Coordinados de Salud Pública de Chiapas”, relató.

Para 1981 fue la encargada del departamento de recursos financieros y entre 1985 y 1986 responsable del área. Después de cumplir con esos encargos, Corzo Gutiérrez fue invitada al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas; ahí se mantuvo en labores a lo largo de cinco años.

Fue en 1995 que regresó a colaborar para la Secretaría de Salud en el área de recursos humanos como subdirectora. Su historia refiere que, posteriormente, volvió a su base y fue enviada al área de servicios generales; hace año y medio se incorporó al Hospital Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”.

“Este último año y medio me he sentido muy bien, muy a gusto, muy satisfecha. Me voy con un sabor de boca agradable de mi secretaría”, expresó. Ahora tiene “sentimientos encontrados, me siento muy bien, ya cumplí, ya hice lo que tenía que hacer”.

Superando más de cuatro décadas de trabajo, Corzo Gutiérrez expresó a sus colegas que el trabajo en la secretaría es un oficio que se debe amar, sobre todo “respetar, servir con honestidad y entrega, y siento que yo sí lo hice”.