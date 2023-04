Positivo, quitar candado de edad para diputación

Con lo aprobado, desde los 18 años se podrá ocupar una curul en las diputaciones, mientras que será a los 25 para cualquier secretaría. Diego Pérez / CP

El hecho de que el Congreso de la Unión haya aprobado la reducción de 21 a 18 años como la edad mínima para que una persona pueda ocupar un cargo dentro de las diputaciones es algo bueno, debido a que se trataba de un candado que impedía ascender a los jóvenes en estas actividades políticas, opinó Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en la actual legislatura local.

Hace unos días, y por mayoría calificada, la Cámara de Diputados aprobó disminuir la edad para que las personas puedan ocupar cargos públicos; fueron los artículos 55 y 91 de la Constitución Política los que se modificaron. Lo discutido se enviará al Senado de la República para que continúen los trámites legislativos.

“Creo que la edad no está peleada con la capacidad para la toma de decisiones, qué bueno que así se hizo. A los 18 años, como bien fundamentaba esa propuesta, tienes el derecho de votar y ser votado, ¡qué bueno que le quitaron ese candado!”, remarcó Toledo Cruz.

Otros de los aspectos que se incluyeron dentro de la iniciativa, es que también se modificó la edad para ocupar una Secretaría de Estado; antes la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 91 detallaba que un requisito era tener 30 años, pero ahora se bajó a 25 años para estar en esas funciones.

Estos ajustes, consideró Toledo Cruz, son positivos y de beneficio para los jóvenes, para que puedan desempeñar sus actividades con total responsabilidad. Con el movimiento del cual forma parte, dijo que se ha tenido a este rubro de la población y ha hecho un buen papel.

“Esta modificación, por lo pronto, afecta en el tema federal, no sabemos qué tanto vaya a impactar en las legislaturas locales”, añadió; también explicó que en Chiapas no es necesario armonizar la ley, “porque tendríamos que modificar nosotros nuestra Constitución. Ahorita la iniciativa afecta lo que es la integración de la Cámara federal”.

Al preguntarle si la decisión tomada por los legisladores no propiciaría meter a personas improvisadas o sin experiencia bajo el argumento de ser jóvenes, respondió que en el otro extremo se ha tenido a personas con edad avanzada en cargos públicos y han resultado una decepción para los ciudadanos.

“¿Por qué no darle la oportunidad a los jóvenes? No vienen tan maliados y poco a poco van a ir agarrando experiencia. Lo que siempre se critica es que para que ocupes un cargo debes de tener [cierta] experiencia, ¿cuándo van a tenerla si no se les da la oportunidad de participar?”, remarcó.

Finalmente, dijo que está convencido de que este sector de la población cuenta con la capacidad para tomar las mejores decisiones; incluso, recordó que con aquellos con los que le ha tocado convivir y observar, han hecho una buena labor y han desempeño sus actividades con responsabilidad.