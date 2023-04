La aspiración sigue vigente para 2024: Zoé Robledo

“Esa aspiración desde luego que es vigente el día de hoy”, fue la frase que soltó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, respecto a su interés de competir de forma interna en el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para lo que vendrá en los relevos en cargos de elección popular en 2024.

Recordó que fue en allá por 2017 que levantó la mano para ser candidato por dicho partido político rumbo al cambio de la gubernatura. Sin embargo, en ese proceso interno resultó ganador de la encuesta el hoy gobernador de la entidad.

“Y en el mismo momento en que nos dieron a conocer [los resultados], le levantamos la mano para apoyarlo. Uno participa en esto conociendo cómo son los procesos y respetando los resultados”, remarcó.

La aspiración para lo que viene —puntualizó— está acompañada de la encomienda del presidente de dar resultados en el Seguro Social con nuevas acciones que están enfocadas en las atenciones, pero no quita el dedo del renglón para competir por Chiapas.

Zoé Robledo confió que habrá unidad en aquellas personas que aspiren a competir, toda vez que se trata de personajes que tienen palabra y honor, y eso no debe cambiar a pesar de los resultados. “Yo así lo haré; si no gano la encuesta, apoyaré a quien la gane. Desde luego que pido lo mismo”, agregó.

Lo que vendrá para el año entrante —dijo— es una oportunidad para promover la paz y la gobernabilidad, siendo la unidad lo más importante para que todo el proceso se lleve a cabo sin conflictos.

Candidatura preferencial

Al preguntarle si él (Zoé Robledo), actual director general del IMSS, es el consentido del presidente de la República para 2024, contestó: “Eso no me corresponde a mí decirlo; el presidente ha manifestado estar satisfecho con mi trabajo. No es de afectos, no es una persona de halagos fáciles”.

Explicó que sí hay un afecto por aquellas personas que han levantado con el titular del Poder Ejecutivo federal la Cuarta Transformación, a través de procesos que se han dado al librar resistencias, oposiciones, obstáculos, además de largas jornadas y reuniones.

“Yo creo que ahí es donde nos medimos nosotros mismos, en nuestras capacidades como funcionarios, pero también como personas. Formar parte de su equipo es el mayor aprendizaje que yo he tenido”, finalizó.