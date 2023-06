Asumo responsablemente el encargo: Vila Domínguez

“Es un gran reto profesional que lo asumo con mucho compromiso y responsabilidad, daré lo mejor de mí para que el trabajo y el desempeño sea de la mejor manera”, fueron las palabras de María Magdalena Vila Domínguez, horas después de asumir las funciones como nueva presidenta provisional en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

Después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró desierta la convocatoria —ante la falta de concenso— para renovar la presidencia del órgano local, la ruta marca que la persona electa estará en el cargo por 30 días. Después de esa fecha, la Comisión de Vinculación del INE tendrá que hacer una propuesta al Consejo General y puede ir en el sentido de dar continuidad o elegir a alguien más dentro de las consejerías.

Es decir, quien lleve el nuevo nombramiento o si hay alguna ratificación, estaría en el cargo por el tiempo que dure la segunda convocatoria, que podría llevar unos tres o cuatro meses; a finales de junio se estarían tomando nuevas decisiones.

-¿En estos 30 días, qué trabajo hay que hacer en el IEPC?

Continuar con toda la agenda institucional que se tiene. La semana pasada aprobamos los lineamientos para la designación de los órganos desconcentrados de este instituto, estamos en la etapa de publicidad y viene la etapa de registro; ya estamos trabajando todos los lineamientos y reglamentos que se tienen que actualizar para implementarse en el proceso electoral que inicia en enero del próximo año.

-¿Cómo recibió la noticia para ocupar la presidencia?

Mira, era un escenario que se preveía, pero no pensamos que se concretizara. Lo idóneo es que se cumplan los plazos. Por factores ajenos a nuestra voluntad, se dieron las circunstancias así.

Cuando supimos que la Comisión de Vinculación iba a proponer la declaración de desierta la convocatoria, en automático dijimos: lo que procede es esto y nos van a dejar tomar la decisión; lo platicamos con las consejeras y el consejero, pues era una alta responsabilidad que nos estaban dejando, lo procesamos con mucha madurez, no hubo ningún problema, transitamos muy bien en esa decisión.

-¿Declarar desierta la convocatoria no atrasa actividades o debilita al órgano local?

No. Habemos seis consejeras y el consejero que estamos al frente. Independientemente que ahorita estoy en este espacio como la presidenta provisional, pero las decisiones se toman entre las seis; no hay la más mínima posibilidad de que el instituto se detenga o de que por la falta de una consejería no puedan llevarse a cabo todos los trabajos que se tienen, estamos muy comprometidas por avanzar.

-¿Hay confianza en que sea una mujer quien ocupe la presidencia después de la nueva convocatoria?

Yo confío en que sí. Esto es provisional [el encargo]. En la historia del instituto (IEPC) sería la segunda presidenta, aunque sea de manera provisional; por el tema de género sí soy la segunda presidenta, pero no es lo idóneo y no es el deber ser, [pues] mi designación legal es de ser consejera. Hago votos para que la convocatoria que emita el Instituto Nacional (INE) sea en los mismos términos que la primera.

La presidenta provisional del IEPC resaltó que es fundamental que la población se involucre en el quehacer de los asuntos públicos del país, mediante las múltiples actividades que se realizan y los proyectos que incluyen a las juventudes, además de los talleres de participación ciudadana.

“Hay una convocatoria para candidaturas independientes que se tienen que desarrollar en este segundo semestre del año; ya estamos en trabajo de revisión”.

“Hemos tenido dos momentos en donde funcionamos solo con seis, se continuó trabajando, y en ese sentido seguiremos en ello”.

“El instituto no puede avanzar solo, tenemos que incidir en la ciudadanía y en todos los escenarios a través de los partidos políticos, los medios de comunicación que son la voz que nos acerca con la ciudadanía”.