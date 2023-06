Con la intención de fortalecer los trabajos al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ayer jueves rindió protesta al cargo Óscar Gerardo Ochoa Gallegos como nuevo delegado especial encargado del Comité Municipal del tricolor en Tuxtla Gutiérrez, cuya función será la de promover la unidad dentro de la militancia en las diversas colonias de la capital.

Rubén Antonio Zuarth Esquinca, presidente del Comité Estatal del PRI, mencionó que el encargo se ha entregado a una persona que cuenta con experiencia política y ha trabajado en diversos sectores en la parte interna del partido, además de otras funciones dentro de la administración pública municipal y estatal.

Ochoa Gallegos, al hacer uso del micrófono, agradeció la confianza que se le ha brindado para su nueva encomienda y aseguró que es una persona que se compromete en la parte política. “Yo no quiero ver hacia atrás más que aprender de nuestros errores y omisiones. En el PRI de Tuxtla Gutiérrez vamos a continuar con el esfuerzo que la anterior dirigencia”, remarcó.

Compromiso firme

Agregó que se pondrá esfuerzo para que la consolidación de los Comités Seccionales se haga una realidad; aunque mucha gente haya dejado de creer en los partidos, remarcó, se mantiene firme y caminará sobre las colonias de la ciudad, además de que se ordenará a la dirigencia municipal.

El PRI que visualiza, enfatizó, no es aquel que se crea dueño de la verdad, pero lo que una persona vale está basado en el trabajo honesto. Al preguntarle si su nuevo encargo no será un “trampolín”, respondió que un “político que no aspire a aparecer en la boleta, entonces qué está haciendo en la política”.

Aseguró que en su momento hablará fuerte y también hará las críticas que sean necesarias, pero debe existir un acompañamiento crítico en la parte de medios de comunicación. Además de un trabajo electoral, comentó que también en el Comité tendrá la responsabilidad de hacer una reconciliación entre la militancia.