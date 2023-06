Donar sangre con reglas más flexibles

El agradecimiento a las personas que de forma altruista acuden a las instalaciones de salud es el principal propósito de conmemorar el Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra cada 14 de junio. Esa acción da la oportunidad a los pacientes de mejorar sustancialmente su calidad de vida y, en otros casos, permite a especialistas llevar a cabo intervenciones quirúrgicas para atender a personas que enfrentan algún padecimiento.

Donar, con el paso de los años, se convirtió en una acción más flexible en relación a los requisitos que hay que cumplir. Ahora lo puede hacer alguien que tenga un tatuaje —aunque debe dejar pasar cierto tiempo— o haya padecido covid-19; incluso, alguna persona con diabetes se puede sumar, siempre y cuando mantenga un control de su padecimiento y no consuma insulina.

El trabajo institucional

Dilery Ávila Salinas, directora del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea “Dr. Domingo Chanona Rodríguez”, relató que Chiapas es la sede para que este 14 de junio —en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre— se reciba a autoridades federales para abordar asuntos relacionados a la fecha.

La entidad se mantiene dentro de las 10 zonas del país con mayor captación de donación altruista; tan solo en el 2022 estaba situada en el sexto lugar.

Con las modificaciones que se hicieron en las guías de aceptación para donantes, las autoridades locales están buscando revertir el número de personas rechazadas o que antes no podían sumarse por algún tema de salud.

Ventajas para un paciente

Cuando un donador se suma de forma altruista a esta labor, los más beneficiados son aquellos que tienen algún padecimiento quirúrgico pendiente o los pacientes que sufren alguna hemorragia que ponga en peligro su vida. En la actualidad, los pacientes crónicos o con alguna situación oncológica son los que ameritan más transfusión de componentes sanguíneos.

De la donación que se hace, el grupo médico puede obtener glóbulos rojos, concentrado de plaquetas o plasma fresco a congelar. En Chiapas se tiene un nivel de participación del 13 % en la parte altruista, es decir, gente que acude de forma voluntaria y no para reponer la sangre.

Acciones para mejorar

El hecho de que los porcentajes de donación altruista no sean tan elevados como en otros países, que pueden llegar hasta un 80 %, consideró Ávila Salinas, tiene que ver con la sensibilización. No obstante, el estado ha avanzando en este tema, si se toma en cuenta que antes no se pasaba del 3 o 4 %.

Aunque no se trata de un asunto fácil, por todos los mitos que están alrededor y que se han tenido que romper, las instituciones de salud están abiertas para brindar información a la población que requiera participar.

Donar, en resumen, es un acto de amor que salva vidas. El resto de las actividades, como el almacenamiento y transfusión, queda en manos del grupo de especialistas que hay en la entidad.

Actualmente, hacer una donación de sangre tiene menos requisitos que hace hace unos cuantos años.