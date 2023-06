Cada aspirante pagará sus recorridos

En el pasado Consejo Nacional que se llevó a cabo en la Ciudad de México para establecer las reglas de la persona que encabezará la Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación, no se acordó que entregará recursos a los aspirantes, es decir, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no pagará los gastos que hagan los aspirantes en los recorridos por el país, enfatizó Marcelo Toledo Cruz, consejero político de dicho partido.

“Ya depende de cada uno de ellos; incluso, en el acuerdo se les menciona que los eventos que ellos hagan, las giras que ellos programen deberán ser austeras, no deberán ser ostentosas y deberán ser muy transparentes en el tema del recurso, de cómo van a poder movilizarse”, añadió.

Sobre las renuncias a los encargos, comentó que se puso sobre la mesa la separación de las funciones para que haya piso parejo y se eviten las fracturas internas y, en su opinión, es lo más sano que se pudo dar.

Al preguntarle la razón de hacer a un lado los debates en este proceso interno, Toledo Cruz consideró que cuando se llevan a cabo estas dinámicas lo que generalmente ocurre es un desgaste entre las personas que participan, debido a que aparecen denostaciones y ofensas.

“Yo creo que más fue por eso, no por el temor; para no fracturar, para no causar daño al movimiento. Nosotros necesitamos que quien sea el coordinador o la coordinadora salga muy fortalecido”, remarcó.

Esto será importante, dijo, toda vez que los que no sean favorecidos con la encuesta tendrían que sumarse a quien resulte con la victoria. Para Toledo Cruz, los que participan son ejemplos de transparencia y honestidad.

“No hubo acuerdo de que vaya a haber algún financiamiento de parte del partido para que ellos puedan hacer uso, el tema del financiamiento es tan austero como cuando iniciamos”, remarcó.

Finalmente, dijo que ante dicha situación los aspirantes tendrían que echar mano de sus amistades, simpatizantes y militantes para que haya organización de sus eventos, aunque también hay un riesgo de que todo se vigile por el Instituto Nacional Electoral (INE) pero, consideró, esas eventualidades también se han previsto desde el área jurídica del partido.