Retiran tumor de 20 cm a adulta mayor

De 20 centímetros fue el tumor que un grupo de especialistas en neurocirugía del Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud” retiraron a un adulta mayor (77 años); la intervención quirúrgica fue intra y extra craneal.

Luis García, especialista en neurocirugía en “Ciudad Salud”, explicó que se trata de una paciente que presentó el problema desde el nacimiento, sin embargo, no se lo trató y comenzó a crecer.

Explicó que la experiencia del grupo multidisciplinario y el equipo material con el que cuentan fueron factores que ayudaron a retirar el tumor sin mayores contratiempos.

Diagnóstico

El último reporte indica que la paciente, originaria de Frontera Hidalgo, se encuentra con buen estado de salud y en breve podría regresar a su domicilio para continuar con su recuperación.

Después de que se realizaron todos los procedimientos quirúrgicos, la paciente agradeció al personal de “Ciudad Salud” los cuidados que tuvieron. Se trata de un hospital de alta especialidad.

“¡Me devolvieron mi vida! Yo nací con ese tumor y nunca me lo traté; yo vivía con pena y me refugiaba en mi casa porque en la calle todos me quedaban viendo como algo raro. Hoy quiero agradecer a todas las personas que pusieron de su parte para que todo saliera bien, y sobre todo, agradecida porque existen estos hospitales donde nos dan atención de tercer nivel a las personas de escasos recursos”, dijo.