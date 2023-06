Seguimos remando contra corriente: Ricardo Monreal

Después de realizar una gira por Chiapas, como parte de las actividades programadas en el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para designar a la persona que coordinará la Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal, uno de los aspirantes (y senador con licencia), expresó que sigue remando contra corriente pero, aseguró, está preparado y cuenta con experiencia política en relación al resto de quienes compiten.

Previo a realizar la asamblea informativa en Palenque, comentó que busca que este país mejore, que haya “continuidad con cambio”, “soy parte de este proceso desde hace 26 años acompañando al presidente López Obrador”.

En una entrevista exclusiva para la casa editorial Cuarto Poder, explicó que ve con claridad lo que ocurre en la nación y lo que se requiere reforzar o modificar. En su recorrido entre Tabasco y Chiapas —por más de 600 kilómetros en carretera—, detalló la cantidad inmensa de lonas, bardas y espectaculares que se topó, pero ninguna con el nombre de él.

Sosiego, la gente decidirá

“Estoy muy tranquilo, al final del túnel las bardas y los espectaculares no votan, no opinan. En este caso se va a llevar una encuesta, no va a haber votación directa. Estoy muy claro que es la gente la que va a decidir”, remarcó.

En su opinión, la seguridad es un reclamo común que hay en todas partes, y uno de los comentarios de la sociedad es que haya un reforzamiento en este tema, con labores de inteligencia, coordinación y más recursos para invertirlos en tecnología, adiestramiento, capacitación y calidad de vida de los policías y soldados.

El senador con licencia dijo que reunirse con los comisariados ejidales y con las personas de la selva fue un suceso que sorprendió para bien. Enfatizó que, aunque la política está hecha de circunstancias, está decidido a participar hasta el final en el proceso interno de Morena, por eso está dedicando tiempo completo para llevar a cabo las asambleas informativas.

Fue tajante al decir que no hay ninguna posibilidad ni tampoco pensamiento para que decline por las otras opciones que también participan, “vamos a llegar hasta el final” debido a que fue uno de los compromisos y “no me voy a traicionar”, finalizó.