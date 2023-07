Reclaman atrasos en conclusión de autopista

Derivado de los múltiples accidentes que se han registrado sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de Las Casas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, reclamó que aún están inconclusos los trabajos de ampliación que está haciendo la concesionaria que tiene a cargo esa vía de comunicación.

En un video que difundió en sus cuentas personales de redes sociales, consideró que el servicio que se brinda no va acorde con el dinero que paga la población; por eso, recordó, se han realizado una serie de exhortos y cuestionamientos; también se han pedido respuestas, aseguró, ante los atrasos de los trabajos que se hacen en ese tramo.

“Estos atrasos y las deficiencias en la construcción ha traído una serie de accidentes, en muchos de estos han sido mortales. Hemos tenido que lamentar vidas humanas y eso ya no lo podemos seguir tolerando las y los chiapanecos”, reclamó.

En espera de una respuesta

El diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuestionó si ese es el trato que merece la población o se espera que pasen más meses sin que exista una respuesta o avances en la ampliación de esa vialidad.

En muchos de los casos, expresó, se encuentran partes de esta vía de comunicación que están desolados, sin arreglarse o en la gran mayoría aparecen incompletos o inconclusos.

No se trata, aclaró, de solo una postura de Rubén Zuarth, más bien es una exigencia ciudadana, por ello pidió a la concesionaria que repare los tramos que no se han terminado, pues ya no se quiere que se pierdan vidas o, en su defecto, que estén los contantes accidentes vehiculares.