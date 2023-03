Rosalinda López Hernández: disciplina y trabajo, claves para el éxito

“Disciplina, responsabilidad, respeto a una misma y un compromiso fundamental con lo que uno hace para poder ir superándonos y para ir abriéndoles puertas a las mujeres que vienen atrás de nosotras, es el mensaje que a mí me gustaría compartir”, expresa con firmeza Rosalinda López Hernández, quien es la actual auditora fiscal federal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En entrevista exclusiva para la casa editorial Cuarto Poder, y en el marco del Día Internacional de la Mujer, destaca: “Las mujeres hemos ido ganando terreno por la inercia de la sociedad, que tiene que ir abonando para ir abriendo caminos”.

Agrega: “La mujer hoy en día tiene más posibilidades de prepararse para lograr tener una vida profesional, que hace 50 o 100 años no había; es decir, hoy vemos a más mujeres en niveles universitarios”.

Se ha elevado el promedio educativo de la mujer

“A lo mejor hace 20 años el promedio de la mujer era preparatoria y ahora tenemos un promedio más alto universitario, muchas veces esos son dos factores fundamentales”, indica en una plática afable, en la que también interviene la directora de Información y Comercialización de Cuarto Poder, Ana María de la Cruz Morales.

“Yo creo que también los hombres han ido valorando y generando respeto a la aportación de las mujeres, no nada más en su casa, en su familia, sino en el mundo laboral; otras en el mundo político”.

La actual administradora general de la Auditoría Fiscal Federal del SAT considera que los hombres “ahora no ven a las mujeres como personas que no podían opinar”, sino al contrario, “hoy vemos que los hombres han avanzado en respetar las decisiones de las mujeres, en respetar el trabajo de las mujeres”.

Como sociedad hemos avanzado en el debate estéril entre hombres y mujeres

“Sigue habiendo ese debate estéril, pero ya hemos avanzado como sociedad, es decir, el debate va a seguir porque desgraciadamente las mismas leyes nos han etiquetado con cuotas que, quieran o no, reconocen que hay una situación adversa en términos de poder acceder y avanzar”, agrega la exsenadora.

Consideró ejemplar el porcentaje establecido de candidaturas para hombres y mujeres, de 50 y 50, porque todavía la sociedad no logra asimilar que debe haber igualdad de circunstancias, por eso se fuerza a que haya un andamiaje legislativo que en teoría proteja derechos de las mujeres o de las minorías.

Confío —dijo— en que cuando la sociedad ya esté muy avanzada o ya estemos aceptando que debe de haber una igualdad, seguramente las leyes que establecen esos porcentajes van a quedar en desuso… Quizá “en unos 10 o 15 años las veremos y nos vamos a reír, acordándonos de que había cuotas de participación en puestos de elección para mujeres”.

Avances desde la 4T y los retos

Rosalinda López Hernández, quien consideró fundamental la enseñanza que a ella y a sus hermanos dieron sus padres, destacó logros desde su experiencia en el Servicio de Administración Tributaria.

“Esta es una institución en donde hay 22 mil personas y en el área donde yo estoy son siete mil personas, de las cuales el 63 % son mujeres. Es más, una de las carreras más demandadas por las mujeres es la Licenciatura en Contaduría Pública”.

Y agregó: “Lo que vemos hoy es una política institucional establecida desde el Plan Nacional de Desarrollo, para garantizar la igualdad en todos los ámbitos del servicio público”.

Aseguró que hay Comités de Ética donde se establecen políticas de dignidad a las personas (hombres y mujeres), además hay protocolos contra el abuso y el hostigamiento, protocolos contra la violencia. “Eso es lo que vivimos día a día en una institución pública federal”, remarca.

Añade que el mismo referente se repite en toda la Administración Pública Federal, de tal manera que en la Cuarta Transformación se ha avanzado en temas fundamentales.

Se le reconoció la toma de decisiones a mujeres en espacios de decisión y como ejemplo citó al propio SAT, en donde han estado al frente dos mujeres, y en general hay mujeres en posiciones muy importantes como la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; asimismo, se tuvo una titular en la Secretaría de Gobernación.

Pese a los logros, opinó que es necesario fortalecer a las mujeres para que ellas se sientan con la suficiente fuerza de decisión para no caer o no seguir en situaciones de violencia vicaria o de violencia familiar.

Por lo anterior, dijo que es una tarea de todos y el poder público podría tratar de avanzar más rápidamente con el acompañamiento de la sociedad.

Sobre su trayectoria y llegada al SAT

“Creo que yo soy la primera mujer que es auditora general”. El SAT se compone por un jefe, abajo hay nueve administradores generales y dentro de estos espacios, ella se encuentra dentro de los cuatro principales, que es donde se aplica el ciclo tributario.

Su llegada al organismo federal

“Desde hace muchos años hice trabajo político. En el 2000 estuve en la iniciativa privada, mi hermana y yo teníamos un despacho de contaduría y consultoría, y en el 2000 recibimos; y digo recibimos, porque primero fue para mi hermana la invitación a ser candidata a diputada federal del Distrito Cuarto (IV) de Villahermosa (Tabasco), y a mi hermana no le llamaba la atención y se fijaron en mí. Fui la segunda opción y no me fue mal, gané el Distrito IV y era la primera vez que se ganaba en Villahermosa a través de la oposición por el PRD. Después fui diputada local y después senadora, y después fui diputada local de nuevo”.

Sobre su camino en la administración pública

“Yo puedo presumir que tuve la suerte de que nunca me tocó una situación adversa en términos de ser mujer. La verdad es que me he tenido buenos compañeros de partido y nunca, nunca, tuve un problema en términos de ser mujer, fui afortunada en mi participación; sin embargo, también la suerte uno la tiene que aderezar con ciertas cosas: la disciplina, el trabajo y la responsabilidad”.

La mejor carta de presentación de una mujer es su trabajo

“Para una mujer, más que para un hombre, porque uno tiene que demostrar siempre todos los días que tiene la capacidad, carácter, que tiene una posibilidad de conciliar con todos”.

Como ejemplo —dijo—, en el SAT todos los hombres y mujeres pasan por ciertos estándares de protocolos de control, ya que se aplica polígrafo y exámenes de confiabilidad.

“Hay lineamientos que cumplir, hombres y mujeres, aquí nos pueden llamar a un asunto en el Órgano Interno de Control, hombres y mujeres; aquí tenemos que ser respetuosos de la legalidad, hombres y mujeres; y bueno, las damas, pues, seguramente le ponemos más énfasis a cumplir esos lineamientos”.

Mensaje para las mujeres

“Más que mensaje, lo que me gustaría compartir es decirles a todas que estemos en donde estemos, en nuestra casa, en cualquier trabajo, aunque sea el más modesto posible, es ser disciplinadas, ser muy respetuosas de nuestra integridad como mujeres y, sobre todas las cosas, tratar de ser muy responsables en lo que hacemos. Yo creo que son los tres requisitos fundamentales para poder ir superándonos y para poder ir abriéndoles puertas a las mujeres que vienen atrás de nosotros; ese el mensaje que a mí me gustaría compartir. Disciplina, responsabilidad, respeto a una misma y un compromiso fundamental con lo que uno hace”.

¿Qué figuras cree que han marcado su vida y su historia?

“Indudablemente nuestros padres. Nosotros somos cuatro hermanos y todos tuvimos la suerte de ser profesionistas, todos son gente de avanzada en sus áreas: tengo dos hermanos que son abogados y una hermana que es licenciada en Administración de Empresas y su servidora que es contadora pública. A nosotros nos enseñaron a tener carácter y ser muy disciplinados y a tratar de nunca hacerle daño a nadie. Nos enseñaron que teníamos que ser abiertos y siempre ver las cosas positivas; si tú me dices quiénes son las personas fundamentales para nosotros, y digo ‘de nosotros’ porque el mismo pensamiento que puedo yo tener, lo tiene mi hermana y mis dos hermanos, son parte fundamental [mis padres] de lo que somos hoy. Hemos conocido a lo largo de nuestra trayectoria extraordinarias mujeres y extraordinarias hombres, sin embargo yo creo que la etapa fundamental de uno, pues, es en la casa”.

Rumbo al 2024

“La verdad es que yo estoy más ocupada en que este mes tenemos que cerrar con buena recaudación. Somos servidores públicos y tenemos que estar pendientes, además es un encargo del presidente de la República, no le podemos fallar y en eso estamos. Amén, que no puedo andar opinando, ya que una de las grandes reformas constitucionales de este gobierno es que el servidor público no haga uso de los recursos públicos para hablar de fines electorales y del presupuesto público.

Pero si tú me dices: ‘Yo no miro para mañana’, yo miro hoy porque la mejor política es el trabajo y uno tiene que estar muy dedicado en la confianza que depositó, en este caso, el presidente de la República”.

Buen tiempo para las mujeres

“Yo creo que es un buen tiempo para que los hombres y las mujeres comprometidos y comprometidas vayan escalando en los espacios. Yo no soy muy creyente de las cuotas, yo no creo en que la participación de las mujeres debe ser un asunto de porcentajes, debe ser un asunto de capacidad y de compromiso.

“Yo creo que este debate, en algunas ocasiones innecesario entre hombres y mujeres, las cosas positivas que ha acarreado, es que las mujeres tengamos la posibilidad de prepararnos más para ocupar cargos importantes, y eso se está viendo; es muy necesario que este debate se enfoque en un asunto de capacidades”.

Las facetas de su vida personal

“Pues igual que Ana María, igual que doña María (dueñas del periódico Cuarto Poder), soy una mujer muy dedicada a su casa, soy de poco salir a festejos, la verdad es que yo estoy todos los días fuera de mi casa de lunes a viernes y trato de estar el fin de semana en ella, pendiente de mis cosas, de las cosas de la familia y normal, una persona normal que hace un trabajo que le gusta, que tiene un marido fuera de serie que la deja estar fuera de casa cuatro días y que ahí está apoyándola. Y bueno, tratamos de hacer lo que hacemos todos, disfrutar hacer lo que nos gusta, estar en familia y tener una vida normal”.

Su mensaje final

“Es necesario hacer conciencia de cómo podemos entre todos ayudar a ir generando un mensaje en contra de la violencia hacia las mujeres, contra la familia, en contra la violencia hacia los adultos mayores y en contra de la violencia hacia los niños y niñas.

“Yo creo que entre todos tenemos que ser muy solidarios y tener la valentía de apoyarlos, de ayudarlos para que salgan de ese ciclo y de tratar de convencer de que la violencia no es el camino para fomentar una sociedad mejor. Yo creo que eso es parte fundamental, ustedes como medios de comunicación hacen un gran papel ayudando a promocionar una vida libre de violencia”.