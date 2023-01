Registran conductas únicas en tlacuaches

Usando cámaras trampa en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, investigadores documentaron el uso de la cola prensil para el transporte de material vegetal en dos especies de tlacuaches, un comportamiento único y no registrado y que “muestra la importancia de los monitoreos con fototrampeo para determinar conductas de marsupiales”.

El documento publicado en la revista científica Mammalogy Notes, fue realizado por los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Julio Hernández Hernández y Cuauhtémoc Chávez.

Evidencias que fueron parte del Proyecto de Conservación del Jaguar en la reserva, donde se realizó un muestreo sistemático mediante el método de fototrampeo; se instalaron 30 estaciones con una cámara trampa digital de forma aleatoria, las cuales permanecieron activas 24 horas del día y fueron programadas para tomar fotografías y videos de 20 segundos de cada registro.

En estas se obtuvo el registro de un individuo Didelphis marsupialis transportando materia vegetal con su cola enrollada, siendo la vegetación dominante mangle blanco.

En otro registros se pudo observar a otro individuo Philander opossum caminando rápidamente con la cola enrollada; este ejemplar tenía como vegetación dominante mangle rojo y mangle negro.

Los científicos advierten que diversos estudios mencionan que la cola prensil parece contribuir de forma importante a la locomoción, el uso de recursos y el apareamiento de marsupiales, sin embargo, solo son 10 especies que usan su cola como forma de transporte de materia vegetal.

“Para el caso del P. opossum, es el primer registro del uso de la cola para acarrear material, para el resto de las especies neotropicales no existe registro; a menudo se minimiza y no se publican estos resultados, lo que no permite una comprensión sobre la biología de estas especies”, subrayan.

Por tanto, concluyen, son importantes los monitoreos con fototrampeo para determinar aspectos ecológicos y conductuales de los marsupiales que hasta ahora se desconocen, como la manera en que recogen la materia vegetal en hábitats naturales, partes del cuerpo que utilizan o si hay una preferencia por algún tipo de material, como ramas u hojas secas como ramas u hojarascas.