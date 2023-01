Denuncia intimidación laboral directora de la ESE

Josefa Eloína Ocampo Santiago, quien fuera destituida de forma verbal y sin un documento de su cargo como directora de la Escuela Secundaria del Estado (ESE) turno vespertino, denunció que se le ha impedido el acceso a la institución mediante seguridad privada.

“Es insólito, jamás he visto que en una escuela pase esto, solamente en la mía y me preocupa porque es un atropello a mi derecho laboral, personal y moral”, destacó.

Cabe recordar que el pasado 8 de diciembre autoridades educativas acudieron a las instalaciones del plantel a entregar a los docentes un oficio donde se nombra a un nuevo director, momento en que padres de familia y alumnos exigieron que la profesora Josefa continuara en funciones.

Ocampo Santiago especuló que lo más seguro es que la orden de no dejarla pasar viene de parte del profesor Luis Alberto Gómez Tor, quien es docente de este centro educativo y está realizando la función de director encargado de dicha escuela, y quien, dijo, fue encargado sindical, “era de toda mi confianza y me traicionó”, subrayó.

Josefa Eloína lleva 26 años como directora de la institución y destaca que “en vez de que me den algún reconocimiento por mi labor que he dado toda mi vida a la escuela, ahora me ponen guardias para que no me dejen entrar a mi centro de trabajo”.

Externó que recibió un cese verbal por parte de autoridades, sin firmar ningún documento, “me despidieron en la escuela, me dijeron váyase a su casa, ya está cesada, ya nombramos otro director encargado; no tengo ningún documento que lo avale, y estoy peleando porque es un atropello”.

Por lo cual, dijo, se trata de un abuso de autoridad, y denunció los múltiples atropellos por parte del subsecretario de Educación, la jefa de departamento de Educación Básica, y el jurídico, “todos me han atropellado desde agosto y no me dejan en paz”.