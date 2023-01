Reclamos por Afore ante trámites no atendidos

Con la finalidad de informar y ayudar a tomar decisiones a quienes utilizan sus servicios, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer el comportamiento del sector de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) en los meses de enero a noviembre de 2022.

En el periodo observado se recibió un total de 6 mil 940 reclamaciones, y conforme al índice aplicado por la Condusef, del número de reclamaciones por cada 100 mil cuentas registradas por administradora destacan (las de mayor número de casos): Principal, con 28 reclamaciones; Pensionissste, con 24; e Invercap, con 22 cada una. Y con menos reclamaciones destacan Afore Coppel con seis y Citibanamex Afore con 10.

Las principales causas de reclamación a las Afore fue: con 53 %, la solicitud de trámite no atendida o no concluida; seguido de la separación de cuentas no concluidas o no atendidas, con 9 %; y la unificación de cuentas no atendidas, con 7 % .

Respecto a la participación en el total de las reclamaciones, Afore XXI Banorte registró 21 %, mientras que Citibanamex Afore el 13 %, y Afore Coppel —al igual que Afore Azteca— el 12 %. Siendo los de menor reclamación: Inbursa con 2 %, InverCap y Pensionissste con 6 % (ambas).

Es de destacar que, de enero a noviembre de 2022, las instituciones que resolvieron más a favor del usuario fueron: InverCap con 71 %, Afore Coppel con 64 %, Sura con 38 %. Y las de menor resolución son Afore Azteca con 13 % y Citibanamex con 18 %.

Vale la pena señalar que en octubre del año pasado hubo un total de 53.8 millones de cuentas registradas de los trabajadores en las 10 administradoras, de las cuales destacan con el 24.9 % Afore Coppel, con el 16.4 % Afore Citibanamex, con el 15.2 % Afore Azteca, y con el 14.3 % Afore XXI Banorte. Estas administradoras concentran el 70.8 % del total.