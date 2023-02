Trámite inconcluso, principal reclamo contra las Afores

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) recibieron siete mil 236 reclamaciones entre los meses de enero a diciembre de 2022; en donde la solicitud de trámite no atendida o no concluida, con 53 %, fue la principal causa por la cual los trabajadores presentaron sus reclamaciones, de acuerdo a información que emitió la delegación Chiapas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Según la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), las Afores son entidades financieras dedicadas de manera exclusiva a administrar las cuentas individuales de ahorro para el retiro de los trabajadores; cuentan con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y están sujetas a la regulación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

La comisión dio a conocer que el número de reclamaciones por cada 100 mil cuentas registradas por las 10 administradoras autorizadas, destacan con un mayor número de casos: Principal con 29 reclamaciones; Pensionissste con 25; Invercap con 22; Afore XXI Banorte con 22; Profuturo con 17; e Inbursa afore con 16.

En este sector, las instituciones con mayor índice de resolución a favor del usuario fueron: Invercap Afore con 71 %; Afore Coppel con 61%; Afore Sura con 38 %; Inbursa con 34 %; Principal con 32 %; y Pensionissste con 31 %.

Finalmente, las principales causas por las cuales los trabajadores presentaron sus reclamaciones ante la Condusef fueron: solicitud de trámite no atendida o no concluida con 53 %; separación de cuentas no atendida o no concluida con 9 %; y unificación de cuentas no atendida o no concluida con 7 %.

Se recomienda a los trabajadores que se acerquen a las Afores y actualicen sus datos personales, de sus beneficiaros, entre otros, a fin de que no tengan problemas posteriores cuando quieran retirar sus ahorros.

De acuerdo con datos de la Consar, las Afores se vieron beneficiadas por el buen momento de los mercados financieros registrado al arranque de 2023, pues presentaron plusvalías por 151 mil 318 millones de pesos en enero a nivel nacional, lo que rompe la mala racha de 2022, considerado el peor año para estas instituciones.