Reconocen investigación sobre aplicación de la TIE

La editorial estadounidense John Wiley & Sons, fundada en 1807 y conocida por publicar material científico e información técnica, dio un reconocimiento a un artículo científico de la Unidad Tapachula del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), en el cual analiza la aplicación de la Técnica del Insecto Estéril (TIE) como una herramienta para el manejo de mosquitos vectores de enfermedades.

El artículo lleva por nombre “Sex separation of Aedes spp. mosquitoes for sterile insect technique application: a review”, y fue realizado por Brenda M. Morán-Aceves como autora principal, publicado en Entomologia Experimentalis et Applicatta. El reconocimiento fue por ser uno de los textos más descargados durante los primeros 12 meses de publicación del 2021.

Este artículo fue producto de su investigación de tesis de maestría en Ecosur, del que son coautores Carlos F. Marina, del Centro Regional de Investigación en Salud; Ariane Dor, del programa “Investigadoras e Investigadores por México” del Conacyt en Ecosur; así como Pablo Liedo y Jorge Toledo, por igual de Ecosur.

La tesis de la maestra en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Entomología Tropical, lleva por nombre “Identificación y caracterización de mutantes de Aedes aegypti y Ae. albopictus (Diptera: Culicidae) para el desarrollo de cepas sexadas genéticamente”.

En el estudio se analiza la aplicación de la Técnica del Insecto Estéril como una herramienta para el manejo de mosquitos vectores de enfermedades, su desarrollo e incorporación de un sistema de sexado genético que permita la separación de las hembras por ser de hábitos hematófagos.

Finalidad del estudio

El objetivo de esta investigación fue, en primer lugar, hacer una revisión exhaustiva de la literatura generada sobre de la separación sexual en mosquitos del género Aedes spp. para la aplicación de la TIE.

Se revisaron 136 documentos —entre libros, capítulos de libros y artículos científicos—, en los que se ha documentado la identificación de mutaciones basadas en genes que expresan un fenotipo visible y con potencial para el desarrollo de una cepa de sexado genético (CSG).

Posteriormente, se identificó y descubrió en poblaciones silvestres y de cría de Aedes aegypti y Ae. albopictus, especímenes con mutaciones con potencial para el desarrollo de cepas sexadas genéticamente de estas especies.

Es de destacar que estos mosquitos son vectores, es decir, transmisores de los virus que causan las enfermedades dengue, chikungunya y zika; no obstante, los mosquitos macho no pican, y cambiar su sexo podría ayudar a frenar dichas enfermedades.