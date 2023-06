Exponen desvío de fondos en la ESTI 59

Malos manejos en las cuotas de inscripción por parte de la Dirección y el Comité de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica núm. 59 (ESTI 59) de la colonia Xamaipak, fue la denuncia que realizaron padres de familia de esa institución educativa.

Quienes subrayan que la Dirección cometió diversas irregularidades, como en los casos del ciclo escolar 2021-2022, cuando los integrantes del Comité de Padres de Familia renunciaron y la única explicación que les dieron es que el presidente se había quedado con todo el dinero.

En noviembre de 2022 fue convocada una junta donde estuvo presente el supervisor de zona; no obstante, quien presidía el comité en aquel momento, reconocido como Nelson, fue removido para luego proceder a la toma de posesión de otras personas en presencia del supervisor y el director.

Falta de compromiso

“Estas personas se comprometieron a trabajar honradamente y por el bien de la escuela, sin embargo, en el pasado mes de marzo nos citaron a una junta para darnos a conocer que el comité no había rendido cuentas de los gastos realizados, y el ciclo escolar está por terminar”, expusieron los inconformes.

En ese momento se informó que el nuevo presidente del comité, identificado como Erick, así como la tesorera de nombre Karla no habían comprobado los gastos.

“Lo peor es que ese mismo día nos dijeron desde la Dirección que estas personas ya habían pedido la baja de sus hijos de esta escuela”.

Y agregaron: “La cuenta del banco es mancomunada y en ella firmaban el presidente, la tesorera y la Dirección, por lo que no es posible que el director Javier Villalobos vuelva a salir manchado y no ponga un alto a esta ‘robadera’ en la escuela, lo cual da a pensar que él está coludido”.

Aunado a esta situación, resaltaron que del programa La Escuela Es Nuestra (LEEN) llegó un recurso por 600 mil pesos, del cual tampoco se conoce su paradero.

“Estamos hartos de esta situación y la secretaria no hace nada al respecto o no sé si el supervisor no pasó su reporte en esa ocasión de cómo está la situación en la ESTI 59”, mencionaron.

Y concluyeron acusando de que dentro del nuevo comité, para ese programa de apoyo, dejaron a una prefecta de la escuela, a quien fácilmente pueda el director manipular.