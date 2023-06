Un grupo de corredores denunció al organizador de las carreras “Ultra Trail Coyotes Chiapas”, Enrique Indilli, pues sostuvo que a parte de los altos precios de las inscripciones, en la competencia del domingo pasado no se les entregó playeras, hidratación y hubo una mala organización.

Los corredores están solicitando la devolución de su dinero, el cual, dicen, “se pagó completo, pero al momento que nosotros llegamos no nos hicieron válido el kit, no nos dieron playeras y hubo una organización muy mala, no había audio, ni agua y el responsable nunca dio la cara”.

La competencia fue para distintas categorías. Uno de los corredores que decidió guardar el anonimato por temor a represalias ante sus constantes participaciones en las competencias, dijo que pagó 950 pesos por una distancia larga y lo único que recibió fue su número de participación. Afirma que hay varios casos como estos en todas las categorías.

Otro hecho que los corredores consideraron preocupante fue la mala marcación: “todos nos perdimos y salimos quién sabe cómo y quién sabe por dónde terminamos; afortunadamente no pasó a mayores, a alguien pudo haberle dado un golpe de calor e incluso morir”.

Sin embargo, dicen que lo peor es que al percatarse de que estaban perdidos, los corredores marcaron a las personas del staff, quienes colgaban y apagaban los teléfonos, por lo cual, subrayan, “nos dejaron tirados allá en la montaña y el sol era muy fuerte”.

El grupo de inconformes expuso que a la fecha el organizador no ha dado la cara, “se fue con nuestro dinero en lo que prácticamente es una estafa, y estaba echando la culpa a la gente diciendo que somos malos corredores, portándose de una forma muy prepotente”.