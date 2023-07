Chiapas será beneficiado con proyecto SabERES

Se realizará un constante diálogo entre los gobiernos estatales. Cortesía

Unos 137 municipios donde confluyen condiciones como altos índices de pobreza, marginación, una rica biodiversidad y vulnerabilidad climática de los estados de Campeche, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Tlaxcala, serán beneficiados por el proyecto Planeación territorial e innovación financiera para incrementar la resiliencia de México al cambio climático (conocido como SAbERES).

El proyecto está conformado por el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México, por sus siglas en inglés), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental (GAIA), el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Este proyecto colaborativo apoyará a fortalecer las capacidades de adaptación de diez sistemas productivos (maíz, cacao, café, miel, silvicultura, ganadería sostenible, cultivos agroforestales, ecoturismo, productos forestales no maderables y agaves).

Se apoya a pequeños productores

Los pequeños productores con menos de cinco hectáreas (has) y sistemas de producción campesina constituyen el 72 % del total de personas dedicadas a la producción de alimentos en México, proporcionan el 40 % de la producción nacional agropecuaria y generan el 60 % del empleo contratado del sector (3.3 millones de personas).

Segu´n datos del censo agropecuario nacional, el 41 % de los productores de Chiapas son pequen~os agricultores (de 0 a 5 has), 49 % medianos agricultores (de 5 a 20 has) y 10 % grandes agricultores (ma´s de 20 has).

Pese a lo anterior, “entre 2009 y 2022, menos del 1 % de las pequeñas unidades de producción agropecuaria en México tuvo acceso a créditos debido a la falta de mecanismos financieros adecuados para este tipo de producción, por lo que dependen directamente de subsidios”, expone el WRI.

SAbERES busca promover la adaptación, restauración y conservación de paisajes rurales, apoyando la seguridad alimentaria y mejorando las condiciones de vida y los ingresos de las y los pequeños productores, aumentando su resiliencia.

Contra el cambio climático

En total se busca apoyar la adaptación al cambio climático en 300 mil hectáreas, a través de 50 organizaciones campesinas.

Por ello, el proyecto apoyará las capacidades de organizaciones, personal técnico comunitario y de las y los pequeños productores para la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático basadas en ecosistemas en los sectores agrícola, ganadero, apícola y forestal. A la par, se anunció una bolsa de 21 millones de dólares (mdd) para otorgar créditos a pequeños productores rurales de los estados mencionados.

cabe destacar que la Unicach informó que desde la academia contribuirá con un diálogo e investigación constante en los estados y municipios que contempla el proyecto.