El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) celebró el 29 aniversario del alzamiento armado ocurrido el 1 de enero de 1994, con un llamado a los jóvenes a no migrar a los Estados Unidos, para que así la lucha, la causa y la “semilla” sigan vivas.

“Ustedes, jóvenes, ahorita que están animados a entrar en la lucha, no quisiéramos nosotros que mañana hagan como muchos otros y otras que se han ido de migrantes y han abandonado la resistencia”, mencionó la agrupación en un mensaje leído en tsotsil en el caracol, ubicado en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci), con sede en San Cristóbal de Las Casas.

“De ser así, no vamos a poder avanzar. Quisiéramos que ustedes sigan en la resistencia, cultivando nuestras tierras, fomentando nuestras fuentes de empleo en nuestras comunidades, en nuestros ejidos, pero que no se vayan de migrantes porque cuando regresan ya no vienen con la idea de lucha. Las deserciones y el abandono de las causas es por eso”, agregaron.

A la celebración, que comenzó a las 22:30 horas del pasado sábado, asistieron cientos de zapatistas; muchos de ellos sin el simbólico pasamontañas para cubrir su rostro.

“Hoy vamos a celebrar 29 años de una lucha que comenzó el 1 de enero de 1994. Muchos de ustedes jóvenes, muchos no participaron de esta lucha, pero es importante que hoy hagamos memoria de ese hecho tan importante”, se señaló en un documento leído por un varón y una mujer.

Discurso

“Ustedes que desconocen esa historia, en esa lucha compañeros y compañeras derramaron su sangre. Fueron 46 caídos y queremos que tengamos eso en la memoria; que no se borre de la historia, de los corazones y de nuestros pensamientos esa sangre derramada”, manifestó el EZLN.

Abundó: “Ustedes jóvenes, que apenas se incorporan a la lucha, quisiéramos nosotros que continuaran para que la semilla no muera. Muchos han quedado en el camino, muchos de los que participaron ya fallecieron o no encontraron nada y han abandonado la lucha”.

Reiteró la agrupación que si continúa la migración “no vamos a poder avanzar. Quisiéramos que con ustedes sigamos en la resistencia, cultivando nuestras tierras, fomentando nuestras fuentes de empleo en nuestras comunidades, en nuestros ejidos, pero que no se vayan de migrantes”.