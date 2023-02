Solicitan acciones para localizar a desaparecidos

Integrantes de más de 20 organizaciones y comités de Estados Unidos, México y Centroamérica, así como familiares que participaron en las llamadas Jornadas por Nuestros Desaparecidos, exigieron a las autoridades realizar acciones más eficaces para localizar a personas migrantes ausentes.

También demandaron la “debida implementación de la ley y el cumplimiento de las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al tiempo que pidieron al gobierno que “deje de mirar a los migrantes solo como dinero de las remesas”.

Agregaron que “las familias no dejamos de buscar y no dejamos de encontrar, estamos haciendo el trabajo que los gobiernos no hacen.

“Nos cuidamos entre nosotras ante un Estado que ha sido indolente, omiso y sin voluntad política”, manifestaron en un pronunciamiento conjunto.

Durante la reunión efectuada en el museo Jtatik Samuel, los asistentes pidieron que se elaboren protocolos de búsqueda y localización en contextos de migración, además de que se den a conocer los existentes y que haya una operatividad eficaz y coordinada con el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y otras instituciones encaminadas a atender y responder la crisis forense.

Asimismo, “identificación, notificación, retorno, repatriación y restituciones dignas de acuerdo con nuestra cultura, cosmovisión y creencias; búsquedas profesionales de recuperación de ADN; tener intérpretes y personal en las fiscalías con sensibilidad, perspectiva de género, interculturalidad, interseccionalidad y de derechos humanos”.

También pidieron acceso a la justicia, verdad y la reparación integral digna de acuerdo con la cosmovisión de las familias, así para que las denuncias se reciban y atiendan inmediatamente “y no esperar las 72 horas que nos piden para empezar a buscar a nuestros familiares”.