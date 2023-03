Cierran campaña las planillas Roja y Amarilla

Los candidatos de las planillas Roja y Amarilla que contenderán este martes en las elecciones para elegir la dirigencia de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cerraron campaña en San Cristóbal de las Casas.

El candidato de la planilla Roja, Isael González Vázquez, afirmó que “no hay piso parejo” para los contendientes en las elecciones, pues “las denuncias que nos están llegando de fuentes fidedignas es que hoy (lunes) se empezaron a ofrecer cinco mil pesos a los compañeros trabajadores para que emitan su voto por la planilla blanca y al medio la estructura educativa giró indicaciones a jefes de departamento, supervisores, jefes de zona y de sector para que operen todo a favor de esa planilla”.

Entrevistado en San Cristóbal donde cerró su campaña ante unas 300 personas, agregó que “eso no es piso parejo”, ya que además “hubo una serie de irregularidades como nombres repetidos de una Asamblea Delegacional Electiva (ADE) a otra con nombres de maestros interinos que no pueden votar porque no cotizan al sindicato; que son de la Secretaría de Agricultura o de la Comisión Federal de Electricidad, y por lo tanto que no fueron trabajadores de la educación, pero sus nombres aparecen”.

González Vázquez manifestó su esperanza de que “se haya corregido todo, pero habrá estricta vigilancia de los trabajadores en cada casilla, desde las nueve de la mañana hasta que se haga el conteo y se verifique que los que voten sean los que tengan derecho”.

El candidato a secretario de la Sección 7 de la planilla Amarilla, Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, quien también cerró campaña en San Cristóbal ante cientos de personas, denunció que el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE “en comparsa con el Comité Seccional y la estructura de la Secretaría de Educación está operando un mega fraude”.

Manifestó que “primero rasuraron el padrón y los compañeros que no aparecieron están corriendo para sacar sus constancias de incorporación al voto, como le llaman.