Planillas Blanca y Amarilla impugnarán

Las planillas Blanca y Amarilla que contendieron en las elecciones para renovar la dirigencia estatal de la Sección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informaron que impugnarán el proceso debido a las “múltiples irregularidades que se presentaron”, como la ausencia de votantes en el padrón, compra de votos y presiones, entre otras.

Rosendo Morales, candidato a secretario general de la Planilla Blanca y que según los cómputos preliminares quedó en segundo lugar, dijo que demandarán que “se reponga el proceso, pero con los padrones de elección completos”.

Agregó: “Estamos inconformes porque no hubo piso parejo y además los padrones estuvieron muy acotados, pues no aparecieron varios de nuestros seguidores”.

Aseguró que entre otras anomalías hubo compra de votos por parte de la Planilla Roja, cuyo candidato, Isael González Vázquez, se declaró triunfador de las elecciones el martes, con base en los cómputos preliminares.

Además, abundó que integrantes de la Planilla Roja “estuvieron amenazando a los docentes para que votaran por ellos”.

El candidato de la Planilla Amarilla, Manuel de Jesús Mendoza Vázquez —que aparece en tercer lugar, según los cómputos preliminares—, señaló que con el cómputo de alrededor del 80 por ciento y de acuerdo con sus datos, la Planilla Roja lleva 19 mil votos; la Blanca, 12 mil; la Amarilla, cinco mil; la Guinda, dos mil; y la Marrón, 650.

“Fue una jornada totalmente fraudulenta porque el árbitro estuvo como juez y parte del proceso. En todas las Asambleas Delegacionales Electivas las boletas no venían foliadas, además de que las mesas directivas de casilla eran conformadas por integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE y del comité seccional; en esas mesas buscaron maniobrar para que salieran los votos que necesitaban. Las boletas no foliadas las usaron en varios lugares como recurso para rellenar urnas; los representantes de casilla no contaron frente a los representantes de las planillas las boletas que llevaban. Es un proceso fuera de serie por todas las anomalías que se presentaron”, aseveró.

“Somos un universo de 70 mil maestros, por lo que el porcentaje es apenas el 27 por ciento del total de la membresía con lo que ganó la Planilla Roja, es decir, será un comité ilegal e ilegítimo que no representa a la mayoría de los trabajadores de la educación de la Sección 07. Es un comité que llegará de manera fraudulenta y corrupta”, subrayó.

En conferencia de prensa, acompañado por otros miembros de la planilla, expresó que “derivado de lo anterior, la Planilla Amarilla transitará por una ruta para poder instaurar la democracia, la legalidad y legitimidad en la Sección 07; por lo tanto, vamos a impugnar el proceso, ya que tenemos evidencias claras y lo sostenemos”.

Expresó que la ruta política incluye “movilizaciones, diferentes actividades político-sindicales para generar conciencia en los compañeros para que se sumen a las jornadas que iniciaremos en los próximos días. El sábado tendremos la asamblea estatal en Tuxtla Gutiérrez” para analizar las acciones.