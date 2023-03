El secretario del concejo de vigilancia del ejido Nueva Libertad, municipio de Frontera Comalapa, apareció con vida; sin embargo, seis autoridades más —entre ellas el presidente del comisariado ejidal, Jordán Gordillo Genovez— continúan desaparecidas desde el 22 de este mes, informaron familiares. Explicaron que Axel Yibrán Martínez Pérez, de 22 años, llegó por su pie a la comunidad el pasado sábado alrededor de las 18:00 horas.

“Llegó muy traumado. No sabe dónde están los demás ni dónde lo tuvieron porque cuando lo levantaron le taparon los ojos y no vio ni escuchó nada; hasta el sábado en que lo fueron a tirar a un callejón sin comentarle nada”, afirmaron.

Los familiares dijeron que el 22 de este mes desaparecieron las autoridades (siete campesinos en total) del concejo de vigilancia y del comisariado ejidal de Nueva Libertad, en el tramo carretero ubicado entre los municipios de La Trinitaria y Comitán.

Añadieron que los siete integrantes de la directiva comunitaria desaparecieron luego de pasar por el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF), situado a 60 kilómetros de la frontera con Guatemala, resguardado permanentemente por fuerzas de seguridad pública federales.

Señalaron que las víctimas se dirigían hacia Palenque, a un viaje con fines turísticos en una camioneta RAM, de color roja, propiedad de Gordillo Genovez, pero desaparecieron el día 22 después de las 10:00 horas, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) colocó en su página sus fichas de búsqueda.

Manifestaron que siete personas se transportaban en la RAM y otras cinco (entre ellas una hija y un hijo del presidente del comisariado que no fueron desaparecidos porque se adelantaron) viajaban en un vehículo tipo Jetta.

Sin embargo, los siete hombres de la RAM no llegaron a Comitán, donde se reunirían con los ocupantes del Jetta y desde las 11:00 horas del día 22, ninguno respondió los teléfonos celulares que aparentemente habían sido apagados.

“En algunas notas periodísticas están diciendo que estamos culpando a grupos delictivos, pero nosotros no sabemos nada de eso y no queremos tener problemas con ellos, sino que lo que estamos haciendo es buscar a nuestros familiares. No sabemos quién los levantó”, expresaron sus parientes.

Aparte de Axel Yibrán Martínez Pérez, que ya fue liberado, fueron desaparecidos Gordillo Genovez, de 48 años; Hernán Aguilar Morales, de 57, tesorero; Luis Ambrocio González León, de 53, presidente del consejo de vigilancia; Raymundo Sandoval Córdova, de 51, vocal; Yobani Vázquez Méndez, de 43, tesorero; y José Marín Carvajal Ramírez, de 43, secretario.

El tramo carretero de unos 80 kilómetros, ubicado entre La Trinitaria y Frontera Comalapa, se ha vuelto muy peligroso debido a que dos grupos de civiles armados se disputan el territorio.