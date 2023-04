Con el argumento de que los “rescatan”, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y policías de los tres niveles de gobierno detienen a migrantes y los trasladan a instalaciones en las que los mantienen encerrados hasta que se resuelva su situación jurídica.

“Rescatar es un eufemismo. Nadie es rescatado. Si detienen a un migrante en sus cinco sentidos, lo único que [este] pide es que lo dejen avanzar, no que lo entreguen a las autoridades migratorias para que lo deporten”, afirmó Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, quien durante muchos años ha defendido los derechos de personas indocumentadas.

En entrevista, sostuvo que “ninguna policía tiene facultades legales para detener a migrantes y por eso usan el eufemismo del ‘rescate humanitario’. Lo que buscan es extorsionarlos, y a quienes no les dan dinero los ‘rescatan’, que en realidad es entregarlos a la autoridad migratoria”.

Insistió en que “bajo ninguna circunstancia, ningún migrante debe de estar detenido. Ellos usan el eufemismo de que fueron rescatados. Están privados de su libertad y eso ya es una tragedia. No se puede privar de la libertad a una persona migrante que no está cometiendo un delito, sino una falta administrativa, por lo cual no debería de pasar más de 24 horas en ningún lugar, llámese cárcel o estaciones migratorias”.

En su opinión: “Ya no deben de existir cárceles. La autoridad dice que no están detenidos ni presos, sino resguardados, y que les dan los tres alimentos, pero todo eso es mentira. Sí les dan alimentos, pero debido a las diferencias gastronómicas no la comen”.

Recordó que en Tapachula existe, desde 2006, la Estación Migratoria Siglo 21, las más grande del país con una capacidad para 800 personas, pero a veces tiene hasta más de mil.