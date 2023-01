Tala clandestina supera a las autoridades

La desinformación sobre la situación de la tala ilegal es tan grande que ni siquiera se puede magnificar en la entidad, dio a conocer Iván de la Cruz Chacón, coordinador del Doctorado en Ciencias en Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas Tropicales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

De acuerdo con datos oficiales, se calcula que Chiapas ha perdido cerca del 70 por ciento de su capa forestal debido a una serie de factores, entre estos la tala clandestina o ilegal.

Con la pérdida de territorios, en donde estaban anidados los organismos de forma original, no solo se van hectáreas de espacios arbolados, también las especies que cohabitan con ellos.

Riesgo

El investigador mencionó que “muchas de las aves o pájaros toman sus alimentos de esos árboles, o son sitios donde anidan o construyen; por ello, perder árboles significa perder toda la biodiversidad que vemos y la que ni sabemos, lo que es peor”.

Para Cruz Chacón existen políticas públicas suficientes para cuidar los recursos naturales; sin embargo, apuntó que hay poca gente dedicada al estudio de la biología.

Pero la ignorancia de no saber qué especies habitaban los árboles es lo más grave de todo, porque se desconocen esas pérdidas en específico. “Lo que no conoces no se ama”, enfatizó.

El investigador dijo que es urgente que haya más estudiantes de esa carrera u otras afines para que conozcan mejor la biodiversidad, “hay programas pero creo que aún son pocos, tanto por cuestiones de apoyo institucional pero también por la gente que hay para estudiarla”.