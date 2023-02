Lamentan la forma del proceso de renovación

Consideran lamentable que las legisladoras hayan optado por favorecer a la figura masculina. Cortesía

El proceso de renovación de la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) fue cuestionado por Gabriela Escudero, excandidata al cargo que Juan José Zepeda Bermúdez volverá a ocupar.

Lamentó que no hayan dado la oportunidad a una mujer cuando en 30 años solo una ha ocupado el cargo y “era una buena oportunidad para que se lo dieran a una mujer”.

Lamentó que las legisladoras votaran en contra de nueve mujeres que aspiraban a ocupar el cargo en la CEDH. “No sé qué más decir, es algo evidente para todos”. No hubo “candados” sino más bien se careció de claridad en la convocatoria.

“No vino nada más que una lista de requisitos, y se estableció que, quien no cumpliera con los mismos, no sería considerado; entonces, hubiera sido importante que publicaran quiénes se postularon, quiénes entregaron su documentación, un pequeño resumen de cada aspirante”.

La convocatoria fue publicada un lunes, con fecha límite para entregar documentos el día viernes de la misma semana. Dos de las candidatas contactadas dieron a conocer la falta de claridad.

En el caso de Escudero, destacó que no hubo entrevistas con los aspirantes, “nada, entonces creo que lo único que acá no hubo fue claridad desde el momento en que se lanzó esa convocatoria. Es natural que ya venía a modo y no sé con base en qué deciden para votar”.

En el orden del día de la Comisión Permanente solo se planteó la lectura sobre lo que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local propone sobre la terna, pero en ningún momento anunció que se hiciera la votación por parte de la misma. “Eso saca de control a cualquiera”.

Escudero agregó: “Me hubiera encantado tener esa oportunidad de poner al alcance de cualquiera a esta comisión, que estuviera en las calles, que se hiciera trabajo de campo, que no fuera un trabajo nada más de oficina, de escritorio”.