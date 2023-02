Denuncian mala atención en hospital

La familia de una paciente con hiperplasia endometrial o engrosamiento del tejido interno del útero, denunció malos tratos, falta de medicamentos y negligencia médica en el Hospital número 2 del IMSS, mejor conocido en Tuxtla Gutiérrez como “5 de Mayo”.

Alejandro Alcázar, esposo de la paciente, dio a conocer ante los medios de comunicación que el pasado 21 de septiembre a su esposa le realizaron un legrado-biopsia.

“Al salir solo le dieron medicamentos para el dolor y para la infección; además, la cita con el médico tratante se la otorgaron para un mes después”, sin embargo, este les indicó que, al salir de ese legrado, a su mujer le debieron dar un tratamiento hormonal para evitar que el tejido se engrosara de nuevo, pero no se lo dieron.

El médico le dio otro tratamiento y le ordenó hacerse otro legrado-biopsia, no obstante, el 3 de enero de este año, su esposa presentó sangrado intenso. “Acudimos a urgencias del IMSS, como le indicó su médico tratante, de ahí otro doctor le indicó que tenía que hacerse un ultrasonido vaginal en el mismo hospital; vamos a rayos X, pues el estudio se tenía que efectuar de manera urgente, y luego de tres horas de espera, nunca pasó”.

Aunado al que el trabajador del IMSS tuvo un mal trato hacia la paciente, además “notamos que el médico encargado de hacer esos ultrasonidos no estaba haciendo nada, y en ningún momento me la ingresaron, por lo que me vi obligado a llevarla a un médico particular, donde le controlaron el sangrado”.