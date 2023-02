Las enfermedades cardiovasculares incrementaron de manera preocupante debido a la inactividad que mantuvieron las personas durante la pandemia por covid-19, explicó José Alfredo Estrada Suárez, cardiólogo con alta especialidad en intervencionismo cardiaco.

El especialista se basó en reportes del Instituto Nacional de la Salud Pública, pues detectaron que se normalizó el hecho de solicitar las comidas rápidas, las cuales contienen altos grados de grasa saturada, lo que desencadenó otros males como sobrepeso, hipertensión, diabetes, etcétera.

Dijo que lo más grave es que no se lleva un control adecuado, y más porque males como la hipertensión o la hipercolesterolemia son asintomáticos, lo que pasa desapercibido, “y como no se siente nada, no van al médico a hacerse el chequeo correspondiente”.

El cardiólogo recomendó a la población acudir con un especialista para valorar sus condiciones y controlar factores de riesgo generados a través del tiempo y de la pandemia.

Se deben de checar los niveles de colesterol, triglicéridos, glucosa, y con ello lograr una disminución en la morbimortalidad cardiovascular en el mundo entero.

La tendencia —ahora— es ver a pacientes jóvenes presentar infartos o enfermedad cardiovascular, sin embargo, insistió en que cada vez es más común el contacto directo con la mala alimentación, el tabaquismo, el alcohol, entre otros.

“Eso los lleva a incrementar su peso, no hacen ejercicio, pasan mucho tiempo frente a la computadora, frente a los videojuegos, y todo eso perturba y provoca enfermedad cardiovascular, o ateroesclerosis, es decir, el acumulo de grasas en las arterias, lo que lleva a la muerte a la mayoría de los humanos en el mundo”, comentó.

Además dijo que la presencia de los factores de riesgo está cada vez más inclinada a edades de los 30 o 35 años, pues desde los 10 o 15 años están en contacto con muchos factores que pueden se parte en desarrollar la enfermedad, como la comida “chatarra”.