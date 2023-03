Exigen docentes la entrega de 200 títulos

Después de cuatro años de espera, cerca de 200 docentes egresados del proyecto Chol de la Escuela Normal del Estado, extensión Comitán y Ocosingo, exigieron la entrega de los títulos que la Secretaría de Educación del estado les niega.

La profesora Adailsi, en voz de los afectados, frente al Palacio de Gobierno de Chiapas pidió a las autoridades educativas la entrega de los documentos oficiales, como el acta examen y título que no han otorgado a cinco generaciones de las citadas extensiones.

Incluso la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) solicitó a los egresados la documentación oficial, pero hasta ahora no cuentan con una constancia ni carta de pasante.

“Hace cuatro años que salimos de la escuela, no tenemos documento oficial y ahora que aplicamos para el Usicamm nos han rechazado. La SEP dice que está en trámite, lo mismo dicen siempre y la realidad es que es un grave problema”, dijo Adailsi.

El llamado programa emergente Chol fue instruido en 2013 ante la demanda que se tuvo para ingresar a las escuelas que no tenían la capacidad de cobertura. Todo con aval de la Secretaría de Educación en Chiapas.

“Ahora somos maestros sin ilusión, sin razón y no sabemos qué vamos a hacer y no se vale que no nos den respuesta ni nuestros títulos. Estudiamos y pareciera que no, pareciera que no existimos para el gobierno”, dijo la docente.

Algunos hicieron el esfuerzo de estudiar en el semiescolarizado y otros el escolarizado; en ambos casos, en los dos municipios citados, los alumnos no obtuvieron ninguna acreditación, “somos de recursos bajos y nos dedicamos al campo y es muy difícil tener una economía estable”. Al día ganan entre 70 a 100 pesos por familia.

Los docentes de las cinco generaciones luchan en la actualidad, “pero las demás han arrastrado el mismo problema”, por ello decidieron intentar el diálogo y la manifestación para que se dé una respuesta inmediata y los docentes puedan integrarse a labores mejor pagadas.

Aunque las quejas vienen desde hace varios años por la falta de acceso a becas, las y los jóvenes de bajos recursos siguen ingresando a este proyecto con la meta de terminar una carrera y trabajar.