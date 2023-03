El Comité Digna Ochoa solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) cumplir con la obligación de atender a una migrante originaria de Argentina con reconocimiento de protección internacional, quien fue revictimizada e integrada en la alerta migratoria.

María “N” dio a conocer que hace unos días recibió la notificación sellada el 1 de marzo de 2023, donde derivado de un expediente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitieron un plazo de dos meses al Instituto Nacional de Migración (INM) para otorgar los derechos que le corresponden, entre ellos la visa humanitaria.

“(…) el INM contactará a la víctima y le informara del fundamento y motivación de la existencia de una alerta migratoria que se registró en el Centro Nacional de Alertas y se le indicara el procedimiento para que pueda estar en condiciones de hacer valer sus derechos e ingresar a México”, reza el documento emitido por Ana Karen Arteaga Cáceres, jefa del Departamento de Solicitudes de la CNDH.

Incidente de 2017

El 7 de septiembre de 2017, la Delegación Federal del INM en el Distrito Federal (ahora Oficina de Representación en la Ciudad de México) solicitó se estableciera en el registro de la Lista de Control Migratorio el nombre de María, luego de que rechazaron su ingreso aéreo en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el 16 de agosto del mismo año.

El 13 de febrero del año actual, a través del oficio INM/OSCJ/1127/2023 se solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la inscripción de María en el Registro Nacional de Atención a Víctimas, por lo que se está en espera de que dicha institución confirme su inscripción para iniciar el procedimiento de reparación integral del daño.

“Solicito que se me retire la alerta migratoria informativa en cuanto ya está reconocido que se me vulneraron mis derechos humanos; que se me otorgue la visa humanitaria de manera inmediata, para poder estar en condiciones de que se me repare el daño y poder dar seguimiento a mi procedimiento en la CEAV”, dijo María.