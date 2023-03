Regidora de El Parral acusa vejaciones

“En este Ayuntamiento, las mujeres no tenemos el derecho de participar como sí lo hacen el síndico y el segundo regidor, incluso el director de Comunicación que me ha violentado en otras ocasiones; un Cabildo no puede estar por encima de la ley, no puede estar por encima de la Constitución, y por eso me retiro”.

Lo anterior fue declarado por la primera regidora morenista de El Parral, Tania Isabel Ramírez Alfaro, tras denunciar que la última sesión de cabildo a la que asistió fue suspendida de manera arbitraria porque intentó hacer público el acto.

La regidora dio a conocer que no había sido convocada a una reunión de este tipo desde que inició la administración, puesto que se trataba de la primera vez que firmaba la convocatoria luego de ser notificada vía WhatsApp.

Recibió el documento sin la orden del día, por lo que manifestó su desacuerdo. A los pocos minutos, el secretario municipal advirtió que esa reunión se suspendía porque Tania Ramírez inició una grabación en vivo.

A lo que la regidora respondió con un simple cuestionamiento: “¿Por qué no compareció la presidenta (Elvira del Carmen Castañeda Maza) esta sesión de cabildo?”. Basada en la Ley de Desarrollo Municipal, Ramírez le dejó en claro al servidor público que, en ausencia de la alcaldesa, “la única facultada para suspender esta sesión de cabildo soy yo como primera regidora”.

El secretario municipal, el síndico, la tercera regidora y el segundo regidor le recriminaron a Ramírez que ya habían establecido un acuerdo de no grabar las sesiones de cabildo, y luego solo se retiraron del lugar.

Ramírez argumentó que su acto se enfocó en dar cumplimiento a la ciudadanía en cuanto al derecho a la información, pues tiene que estar informada de cómo se trabaja y con ello lograr un cambio sustancial en la administración de los recursos públicos y todos los temas que tengan que ver con el Ayuntamiento de El Parral.

La regidora le solicitó al secretario municipal, de nombre Abraham, firmar un oficio en el que ella solicita el Plan de Desarrollo Municipal, “lo cual solicité la vez pasada y se me negó”, además de pedirle copias de las solicitudes de los oficios que también pidió.

Pero, al parecer, el secretario municipal se negó a recibirle los oficios, “se nos niega la información; sé que a muchos les molesta, pero las mujeres que llegamos a espacios de decisión pública debemos de tener injerencia”.