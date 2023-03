Documentan caso de Estefanía “N”

A partir de un video de cinco minutos, Samantha Mejía cuenta la historia del feminicidio de Estefanía “N” ante la lucha y la rabia de decenas de mujeres que siguen pidiendo justicia a la Fiscalía General del Estado.

“Nos falta Estefanía”, es el título del corto-documental de la fotógrafa y cinematógrafa egresada de la Escuela de Cine “Descartes”, que fue presentado en el cierre de la Asamblea de Mujeres Tuxtla que se realizó el domingo en el parque Nosotras, junto al parque Bicentenario.

Eran los últimos meses de 2022 y al salir de su casa Samantha vio el cartel de Estefanía: “me impactó, era joven como yo, salió a una fiesta el 30 de octubre y de repente ya no está, desapareció”.

El mayor shock para la creadora visual llegaría seis días después (5 de noviembre) cuando encontraron el cadáver de Estefanía.

“Sentí miedo, es una mujer y cualquiera podemos ser víctimas. Entonces cuando supe que iban a pedir justicia decidí documentar el proceso”, añadió.

Pensó en la necesidad de hacer justicia, de ayudar al movimiento y de dejar un precedente ante el contexto actual de violencia. Samantha hizo hincapié a la editorial Cuarto Poder en que los casos de feminicidios no deben de ser olvidados.

Incluso desde los inicios de su participación en las actividades feministas ha sido a partir de la fotografía, “pero me di cuenta de que no son suficientes, la voz es poderosa y no hay un documento como tal que pueda reunir las denuncias que dan”.

Comentó que ahora graba las marchas para dar una narrativa distinta a la que suelen dar los medios de comunicación a través de un lenguaje cinematográfico, con historias como la de Estefanía que deben de quedar en la memoria de cada persona.