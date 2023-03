Animalistas piden cárcel para maltratadores

Un numeroso contingente integrado por rescatistas independientes, asociaciones civiles, ciudadanía acompañada de perros y gatos marcharon ayer domingo para exigir al Congreso del Estado la aprobación de las iniciativas de ley contra el maltrato animal.

La convocatoria surgió después de que se hiciera viral un video en el que algunos uniformados municipales arrastraron a un perro. Fue entonces que decenas de activistas se pronunciaron contra estos actos de tortura y maltrato animal.

La manifestación pacífica salió del parque Bicentenario con dirección al Palacio Legislativo; caminaron por la avenida Central, algunos acompañados de sus “peluditos” en brazos o con correa, por lo que los organizadores recomendaron ir limpiando los deshechos de las mascotas al paso.

Entre las consignas dijeron: “¡Los perritos no se violan, los perritos no se tocan!”, “¡De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha cueste lo que cueste!”; mientras que en las pancartas y lonas iban escritos varios mensajes, como “Yo respeto a los animales, son más valiosos que muchas personas”.

“Ellos no tienen voz, pero aquí está la mía”, “Yo soy tu voz”, también se leía en las cartulinas de los rescatistas independientes que están en contra de las malas prácticas municipales para el control de este tipo de fauna; “que no hablen no significa que no sientan”, expresaron.

Los activistas se dijeron sorprendidos y agradecidos con la cantidad de personas que salieron a defender a los animales durante este evento. Al final, el Congreso fue tapizado con todos los mensajes escritos.

Urge tipificar el delito

“Es lamentable que en toda la República mexicana, Chiapas sea uno de los tres estados donde no hay leyes que castiguen el maltrato animal; no hay sanciones, penas, multas ni cárcel para maltratadores ni dueños irresponsables con sus mascotas”, dijo una de las activistas y precisó que urge tipificar el delito.

Por ahora, la entidad solo cuenta con la Ley de Protección para la Fauna, la cual se centra en la protección y aprovechamiento de la fauna con el objeto de garantizar el bienestar animal tutelando, tanto para los animales silvestres como domésticos.

Entre los aspectos notables de la ley está la prohibición de circos, el uso de animales para experimentos y peleas de animales. Además, la ley define el concepto de “crueldad animal” como sufrimiento, tortura o maltrato. La otra parte de la ley se dedica al sacrificio de animales.

Para los convocantes es necesario que en este contexto más personas se unan a la lucha y se logre tipificar el delito, con el apoyo de “todos aquellos que estén indignados con los sucesos recientes, donde están violentando a animales en situación vulnerable”, hicieron hincapié.