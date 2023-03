Logran justicia para Mariana Lima Buendía

“Lo logramos”, fue el mensaje que compartieron organizaciones y colectivos a nivel nacional por la sentencia de 70 años de prisión a Julio César Hernández Ballinas, feminicida de Mariana Lima Buendía, caso emblemático por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que lleva su nombre.

El Poder Judicial del Estado de México notificó sentencia condenatoria al feminicida de Mariana Lima Buendía, que fue asesinada en junio de 2010 en Chimalhuacán en el Estado de México.

“Gracias a Dios y gracias a todas las personas que nos acompañaron en este doloroso caminar, en donde hubo momentos muy fuertes para nosotras como familia, pero no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, llegamos”, dijo Irinea Buendía, madre de Mariana y defensora de derechos humanos.

Mariana tenía 28 años cuando fue asesinada por su esposo, pero el caso fue clasificado como suicidio, como miles en todo el país; sin embargo, en 2015 la SCJN ordenó reabrir el caso e investigarlo como feminicidio.

Luchar con el corazón desgarrado

En redes sociales el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reconoció la sentencia de 70 años como un logro en conjunto de la defensora Irinea Buendía, su familia, del propio OCNF, organizaciones y colectivos a nivel nacional.

Como Maricruz Velasco Nájera, madre de Karla Yesenia Gómez Velasco, que en la búsqueda de justicia por el feminicidio de su hija en 2018 en Chiapas ha acompañado a Irinea Buendía en algunas de las caravanas que realizan con otras madres de víctimas de feminicidio por diferentes estados de México.

“Le debían la justicia a Marianita, pero no le debieron dar una sentencia de 70 años al feminicida, debería ser vitalicia para que no pueda ni meter recursos este tipo, porque el asesinato de mi hija no tiene nombre y fue una lucha con el corazón desgarrado”, dijo Maricruz.

Ley Karla Yesenia

La sentencia Mariana Lima Buendía, emitida el 25 de marzo de 2015, que constituye el primer pronunciamiento de la SCJN relacionado con el feminicidio, es uno de los tantos logros de Irinea Buendía.

La sentencia marcó un antecedente sobre las investigaciones al establecer la importancia de hacer diligencias particulares y que la investigación debe implicar la realización de conceptos criminalísticos con visión de género.

“Ha sido un caso muy desgastante, pero la señora Irenea luchó día a día por esa justicia, y hoy nos da un precedente de lo que es la sentencia Mariana Lima Buendía”, dijo Maricruz.

Con ello, también adelantó que con apoyo de la diputada Adriana Bustamante y el respaldo de la propia Irinea Buendía, en las próximas semanas darán a conocer los pormenores de la Ley Karla Yesenia, recién aprobada por el Congreso del Estado para castigar a todos los funcionarios públicos que han cometido omisiones en las carpetas de investigación de las víctimas de feminicidios en Chiapas.