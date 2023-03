Exponen desconocimiento para investigar feminicidios

Marta Figueroa Mier, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, explicó que a pesar del reconocimiento desde el 2019 del protocolo para investigar feminicidios, las autoridades aún lo desconocen. “Deben de saber que su aplicación es obligatoria para toda la Fiscalía”, dijo.

Este protocolo exige investigar como delito de feminicidio a toda muerte violenta de una mujer. “Lo tienen que conocer, lo tienen que saber, sin embargo parece ser que existe la intención de maquillar o disimular el nivel de violencia”, consideró la feminista que además indicó que se sigue priorizando la simulación, “como lo hemos dicho en las Mesas de la Alerta de Género y en el Consejo de Violencia”.

Incapacidad

En este tenor, explicó que no se trata de desaparecer la Alerta de Violencia de Género (AVG) con el argumento de que no funciona, pues son los funcionarios y servidores públicos los que tienen quejas constantes y sistemáticas; pero sin importar quién ostente el cargo, por ejemplo, de fiscal feneral, especificó que es importante dejar de culpar a las víctimas a partir de una política que busca ocultar cifras.

Las organizaciones pueden contabilizar las violencias contra las mujeres en los municipios, a través de los medios de comunicación que hacen visibles estos casos, reconoció la abogada feminista; “porque nos damos que cuenta que las cifras oficiales, incluidas las alertas, o peor aún las estadísticas de AVG de Chiapas, no concuerdan con las de la propia Fiscalía General”.

“Insisto, es muy preocupante porque no sabemos de qué tamaño es el problema, no sabemos dónde están los obstáculos y dónde están, incluso, los logros”, señaló Figueroa Mier. Además recordó que los recursos de dependencias como la antes llamada Secretaría de la Mujer, se han usado para campañas políticas, “mientras que las autoridades siguen diciendo que no hay presupuesto”.