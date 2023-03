Difunden audios previos al feminicidio de Citlali

Citlali Donají Guaxtitla Álvarez fue levantada por tres hombres al salir de una plaza comercial el 17 de junio de 2021 en Tlaxcala, entidad a la que tuvo que huir debido a la violencia que ejercía sobre ella su expareja y principal sospechoso de su feminicidio.

Fue agredida con brutalidad con patadas y puñetazos, luego la abandonaron en un barranco creyéndola muerta, pero logró salir con vida y buscó ayuda. Durante tres meses luchó por sobrevivir, pero el 4 de septiembre del mismo año falleció a consecuencia de los golpes.

A decir de la familia, su muerte pudo evitarse, y Cielo, hermana de Citlali, aseguró que la joven de 25 años denunció de manera previa ser víctima de violencia ante la Fiscalía de la Mujer, “y durante ese tiempo no hicieron nada y por eso se tuvo que ir a Tlaxcala”.

“Esa persona sigue libre (el agresor), no le han hecho nada; imagínense todas las que están expuestas a sufrir lo mismo y no es posible la empatía de las mismas ministerios públicos (MP) de la Fiscalía, no hacen nada”, destacó Cielo.

Cielo destacó que en octubre de 2022 la FGE cerró la carpeta de investigación, por lo que solicitó una audiencia con el MP, pero este solo dijo que signaría un documento para comprometerse a reabrirla, pues reconoció que desde la primera denuncia por violencia debieron judicializar a Jesús “N”, expareja de Citali.

No obstante, hasta ahora, el caso en Chiapas sigue como registro de atención. Aunque Cielo dijo que no se dará por vencida e hizo públicos los audios donde la propia Citlali narra el episodio de terror que vivió ese 17 de junio.

Citlali envió las grabaciones vía WhatsApp a una de sus amigas en agosto de 2021, cuando se encontraba en recuperación, en donde menciona que uno de los hombres que la secuestró le decía que la golpeaba porque se lo merecía, “por puta”: palabras y frases que continuamente usaba su exnovio.

También existe otra grabación de voz que envió meses antes de huir a Tlaxcala, en las que dio cuenta de las amenazas de muerte contra ella y su familia que hizo en repetidas ocasiones el mismo sujeto.