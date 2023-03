Tuberculosis: no prioritaria pese a mortalidad

La tuberculosis (TB) es una enfermedad no prioritaria que afecta a las poblaciones más vulnerables y más empobrecidas que no tienen capacidad política, coincidieron investigadores de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Unidad San Cristóbal de Las Casas.

Cristina Gordillo y Héctor Javier Sánchez, investigadores de Ecosur, destacaron la importancia del Día Mundial de la Tuberculosis, el pasado 24 marzo, como la oportunidad para dar a conocer que la enfermad existe, pues frente al contexto de salud de las zonas marginadas es prioritario no dejar de vacunar a niños y niñas.

Este padecimiento infectocontagioso es provocado principalmente por la Mycobacterium tuberculosis, aunque hay otras especies que también pueden provocar esta patología y clínicamente se puede definir como tuberculosis activa con la sintomatología característica, dependiendo la zona en la que se ubique la enfermedad.

Afecta principalmente los pulmones y es una de las enfermedades más importantes en términos epidemiológicos, pues antecede a la aparición del covid-19 y es la que más personas ha matado en el mundo por un solo agente infeccioso, por encima del VIH-Sida o cualquier otra enfermedad infecciosa.

Sánchez destacó que los pacientes que presentan tos constante durante dos semanas debe ser considerado tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario, “todos los tratamientos son gratuitos y recomiendo también que las personas no los abandonen”.

Cristina Gordillo agregó que esto recuerda que se debe hacer visible la información de la TB a la población, toda vez que sus afectaciones son a nivel global. Incluso que —en la actualidad— existen más evidencias de otra serie de padecimientos que se relacionan con la TB como la diabetes, el VIH, entre otros.

Marginación

De acuerdo a las investigaciones que realiza Héctor Javier Sánchez, se trata de una enfermedad que desafortunadamente no se le ha prestado la debida importancia, “es no prioritaria y pensamos que dado que afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables, las más empobrecidas, que no tienen capacidad política, económica, se les margina”.

“Es un padecimiento que está invisibilizado, no priorizado, como el caso de México”, Sánchez ejemplificó con los recursos que se otorgan para las enfermedades transmitidas por vectores, puesto que son mayores a los destinados a la TB, a pesar de que esta última tiene mayor mortalidad.

La investigadora Cristina Gordillo recordó que, además de quienes están en contexto de marginación, las personas inmunosuprimidas por alguna situación patológica como diabetes mellitus, o que tienen hábitos como fumar, con alcoholismo o por el consumo de drogas ilícitas, “entre otras razones que pueden suprimirnos”, son propensos a adquirir la enfermedad.