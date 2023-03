Lenin “N” fue hallado sin órganos en 2021; su madre busca justicia ante el caso

Lenin “N” desapareció el 29 de agosto del 2021 y de acuerdo a la autopsia de la Fiscalía de Chiapas, su cuerpo fue hallado con “ausencia multiorgánica” en las orillas de un río de la colonia Patria Nueva, en Tuxtla Gutiérrez.

Sandra Solís Aguilar, su madre, dijo que confía que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ayude a encontrar la justicia que las autoridades de Chiapas le adeudan, pues apenas el 1 de febrero del presente año la carpeta de investigación fue turnada a la Fiscalía contra Homicidios, “porque no he dejado de tocar puertas, aunque me den largas”.

Sandra hizo hincapié en que su hijo como un joven sano, de 23 años, alto, deportista, quien estaba a punto de graduarse como técnico radiólogo, prestaba sus servicios en el Hospital General número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Es imposible que mi hijo haya caído al cauce del río, que su cuerpo se lo llevara la corriente y que apareciera sin órganos. Al señor presidente en su visita le entregué documentos y anexé fotos porque a mi hijo lo asesinaron; todos los órganos le hacían falta, solo encontraron un pedacito del corazón”, dijo Sandra a Cuarto Poder.

Agregó que el día de la desaparición, su hijo salió con compañeros del instituto y considera que pudo haber sido víctima de traficantes de órganos.

Robo de pruebas

De acuerdo a Sandra, María Magdalena Castellanos Llaven, quien es la encargada de llevar el caso en la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, le informó que le robaron el disco duro donde resguardaron todas las evidencias recolectadas, incluso videograbaciones en las que se logra ver al joven pedir ayuda.

“La Fiscalía contra Homicidios tiene las copias de las pruebas y por eso les hice un escrito para que entregue nuevamente esos videos. Hay muchas irregularidades, porque el muchacho con el que salió mi hijo ese día, no lo han mandado a llamar para declarar”, dijo Solís Aguilar.

La madre de Lenin dice que la autoridad le ha puesto muchas trabas para que la investigación avance, “hay mucha corrupción, mucha impunidad. Tuve la oportunidad de entregarle al presidente mi documento, también para decirle que no hay justicia”, dijo Sandra.