Martha Emilia Sánchez Juárez acudió al Hospital de la Mujer de Tuxtla Gutiérrez para dar a luz a su bebé, días más tarde le dieron de alta, pero no pasó ni una semana y regresó con fiebre intensa y convulsiones debido a una infección por unas gasas que el personal médico olvidó sacar de su cuerpo tras la cesárea.

“En apariencia todo estaba bien, pero cuando ya estuvo en casa, le daban fiebres muy altas, las piernas se le adormecían y le daban dolores en el vientre bajo, por eso a los dos días la regresamos al hospital, pero ahí nos dijeron que todo era normal; le dieron paracetamol y calmantes”, relató José Luis Sánchez Huerta, padre de la afectada.

Para los médicos, la mujer de 25 años de edad padecía miomas y era necesario extraerle la matriz por un abundante sangrado que sufría; sin embargo, Martha Emilia empeoró y comenzó a tener convulsiones y de nuevo regresaron al también conocido como hospital regional Dr. Rafael Pascacio Gamboa.

Sánchez Huerta aseguró que los médicos intentaron esconder la información real de lo que le ocurría a su hija, y le dijeron que todo estaría bien, “pero no estaba bien porque nos pidieron unos medicamentos.

“Un médico que conozco me dijo que era un antibiótico demasiado fuerte, y ahí me dijo que me engañaban”, comentó.

Hasta hoy, el director del hospital no le ha ofrecido al menos una disculpa por el grave error e incluso señaló que un asesor jurídico, de nombre Martín Ballinas, le entregó información que no tiene nada que ver con lo que le ocurrió a su hija.

“Nos tratan de una forma humillante, pues nos dicen que ya lo superemos, que lo olvidemos, pero nosotros queremos justicia”, destacó en su preocupación por ver a su hija sin dormir y seriamente afectada por no poder alimentar a su bebé.

También Martha Emilia presenta molestias físicas, por ello el lunes viajará a la Ciudad de México para pedir el apoyo de las autoridades federales y exigirá que los encargados del hospital se responsabilicen de la negligencia.

“No hablamos de que nos reparen un daño económico, pero al menos una disculpa, porque mi hija requerirá de un tratamiento prolongado para que se pueda estabilizar en el aspecto emocional”, finalizó.