Joven ataca a madre de familia

Alrededor de las 19:00 horas del pasado jueves 30 de marzo, Nancy “N” fue agredida de manera brutal por un joven identificado como José “N”, quien en un primer acto golpeó su automóvil sin razón alguna, segundos más tarde pasó de los insultos a la violencia física.

Ese día, Nancy “N” acudió a una pizzería ubicada sobre el bulevar Belisario Domínguez de Tuxtla Gutiérrez, pero cuando intentó estacionarse se percató de la presencia de un joven que se fue contra su vehículo.

“Le pegó un puñetazo a mi carro, luego me dijo: ‘Vieja pendeja, me vas a atropellar’, pero eso no era posible; entonces le reclamé y me dijo: ‘Ah, pendeja la mujercita, ustedes deben estar encerradas en su casa, no deben de manejar, las tienen que someter, y si no entienden, a madrazos lo van a hacer’”, relató Nancy “N” ante medios de comunicación.

El mismo sujeto intentó tomarle una fotografía, pero Nancy dijo que metió la mano para que eso no ocurriera. El joven ya bastante alterado tomó a Nancy del cabello, la jaloneó, la rasguñó, la mordió, intentó encajar sus dedos en los ojos y la arrastró, “fue la peor humillación que me hicieron, mi falda se subió toda, se me veía la ropa interior”.

Uno de sus hijos comenzó a forcejear con el agresor y la apoyaron algunos ciudadanos que pasaban por el sitio. Después llegaron elementos de la Policía Municipal, que terminaron por someterlo, pues Nancy aseguró que estaba “incontrolable” y que quería quitarle las llaves de su automóvil.

Omisión ciudadana

“Pedía auxilio y nadie se metía, toda la gente presente solo grababa con sus celulares”, señaló a la par de que Nancy lamentó la revictimización por parte de los testigos, misma que también padeció cuando acudió a la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE).

El Ministerio Público (MP) la trató “como si yo fuera la delincuente, en vez de darme un trato digno”; además permitió el acceso de los abogados aún sin la personalidad para tener información sobre el caso, puesto que el agresor no fue puesto a disposición.

A pesar de que Nancy pidió que se presentara como prueba las grabaciones de las cámaras del C5, fue el MP quien no quiso incluirlas en la carpeta de investigación, “no le quieren dar el debido tratamiento a esta agresión porque, además, el policía que detuvo al muchacho me dijo que este llevaba drogas en su mochila”.

Las irregularidades de las autoridades estatales mantienen en la incertidumbre a Nancy, quien además dijo temer por su vida porque le dieron a conocer que José “N” tiene antecedentes de situaciones violentas y que son recientes.

La primera, de la que tiene conocimiento lea autoridad, sucedió en diciembre de 2022, por agresiones contra un empresario, su esposa e hijos, cerca del hotel Marriot; también bajó de su vehículo y arrastró a personas de la tercera edad en enero de 2023. Todos los casos se suscitaron en la capital de Chiapas.

Nancy mencionó que una mujer, empleada de la universidad donde estudia José “N”, le ofreció cinco mil pesos para que le otorgara el perdón, pero Nancy precisó que no le interesa las compensaciones económicas, puesto que solo busca justicia y que el joven deje de violentar a las personas.