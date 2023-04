Alertan incremento de robo de datos por vacaciones

“Nadie se salva, incluso a mí me ha tocado, pero cuando son vacaciones, mucha gente baja la guardia en cuanto a tener cuidado con el manejo de esos plásticos; recordemos que los datos personales y los datos bancarios son los más desprotegidos”, detalló Carlos Méndez, auditor especializado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Destacó que la misma firma electrónica que otorga el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está en serio peligro porque termina en manos de un contador, que no es la persona que la usa.

Méndez no detalló sobre las cifras del posible incremento de estas prácticas ilícitas, pero dijo que es preocupante que las denuncias van a la baja por la desconfianza de las autoridades, que en la mayoría de los casos no actúa.

“Cuando quieren denunciar, esas autoridades todavía les preguntan si lo quieren hacer, entonces resulta que ya no le toman esa denuncia, y todo queda en el limbo; al final de cuentas, el número de denuncias ante la cifra de casos dista mucho de la realidad”, indicó.

En el caso de robo de datos se puede hablar desde el hurto del nombre, fecha de nacimiento, CURP, pero hay otros más severos y sensibles como los datos biométricos (huella digital, la visión y hasta la voz).

“En la actualidad puedes entrar a tu banca del celular con tu voz, o con una ‘selfie’, y haces una prueba de vida, que puede ser con un parpadeo, pero con la tecnología que tenemos al alcance hay impresiones 3D, que bien pueden sacar de una foto que tomaron de la red social Facebook, y así lo hacen”, explicó.

Con base en el artículo 110 del Código Fiscal de la Federación, en una de sus fracciones señala que quien permita la suplantación de identidad podría ir a prisión hasta por 10 años.

En tanto, Carlos Méndez recomendó a la población no relajarse en materia de seguridad, como no perder de vista la tarjeta con la que pagarán un producto o servicio, “o si manejan efectivo, que lo metan en un lugar seguro, que lo repartan entre los familiares para que no lo vaya a perder el que esté encargado de ese presupuesto contemplado para pasear”, entre otros.