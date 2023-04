No aceptarán investigaciones superficiales

Urgen a crear una comisión especial que investigue masacres, desapariciones y delitos graves contra migrantes. Cortesía

Organizaciones de la sociedad civil emitieron pronunciamientos contra la falta de claridad en la información que se emite sobre los procedimientos penales por el incendio en la estancia provisional de Chihuahua, en el que perdieron la vida 40 personas migrantes y 28 más resultaron heridas.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer el pasado 11 de abril que procedía penalmente en contra de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), y de Antonio “N”, por ejercicio indebido del servicio público.

La Fundación para la Justicia explicó que los delitos atribuidos deben ser homicidio y lesiones, puesto que los superiores jerárquicos del INM eran garantes de la vida y salud de las personas privadas de su libertad en la estancia migratoria.

En un pronunciamiento firmado con seis organizaciones más como el Instituto para las Mujeres en la Migración, DHIA, Asylum Access México, Al Otro Lado, entre otras, recordaron que no es la primera vez que ocurre un incendio en un espacio perteneciente al INM, por lo que, incluso, tienen recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“No queremos y no toleraremos investigaciones superficiales, que solo buscan calmar la opinión pública y no solucionar las condiciones que originaron esta tragedia, para así garantizar la no repetición”, reiteraron.

Corredor humanitario

“Todo es irrelevante, todo lo que hace toda la clase política está podrido y quieren utilizar las desgracias de seres humanos que vivimos en la cotidianidad para llevar fines a sus ideologías, y no estoy de acuerdo con nada eso”, opinó Luis García Villagrán del Centro Dignificación Humana en Tapachula.

La renuncia de Francisco Garduño, Adán Augusto o el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador —explicó—, no tiene ninguna importancia porque no van a regresar las vidas de las personas que se perdieron en las tragedias que siguen pasando por las omisiones.

“Lo que deben implementar es una política humanitaria y un corredor humanitario para que la gente pase, porque las medidas de los Estados Unidos son crueles y con ganas; porque los sajones, los ucranianos y chinos que traen dinero pasan, pero no así la raza que somos de piel morena”.

A decir del defensor de derechos humanos, existe mucha xenofobia detrás de todo el tema migratorio desde el vecino país del norte “que es terrible”, y se replica en México, porque sigue siendo mentalmente colonialista.

Lo peor, es que los que hacen y dicen los senadores y diputados “es grotesco”, mencionó, pues —dijo— quisieran ver sangre con tal de seguir en esta competencia por sacar a López Obrador de la silla presidencial, “deben de dejarse de revanchas a costa de la vida de seres humanos”, declaró.