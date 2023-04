Presentan Federación Mexicana de Jóvenes

Lo jóvenes recorrerán Chiapas con recursos propios. Carlos López / CP

“Estamos comprometidos para trabajar arduamente y garantizar que tengamos voz y voto en la toma de decisiones, ya que sin nosotros la idea de democracia se queda en una simple utopía”, dijeron los integrantes de la Federación Mexicana de Jóvenes (FMJ) en su presentación pública.

El grupo integrado por 10 personas en la oficina central, busca reunir a las juventudes de forma apartidista, aunque no negaron ser simpatizantes “de la izquierda de México”. Durante la rueda de prensa agradecieron el apoyo de la Cámara de Diputados por la confianza que ahora depositan en la juventud con la reforma para extender la edad de las candidatas para la elección de legisladores y representantes de las secretarías.

También dijeron valorar los cambios estructurales, así como los apoyos con programas federales y los espacios que brindan a las juventudes, “eso significa que no podemos dejar en manos de otras generaciones el futuro donde nos desarrollaremos, por ello tenemos la obligación de participar activamente, de forma consciente e informada en la toma de desiciones”.

2024

Argentina Mendiola dijo que la Federación es un grupo de jóvenes preocupados por su futuro y a sabiendas de cómo se organizan los escenarios social y político durante los próximos años será determinante para las generaciones.

Por ello buscará que sus voces sean escuchadas no solo en el ámbito gubernamental sino desde la creación de la ciudadanía, y dijo que no están cerrados a aliarse con otros grupos con las mismas necesidades a nivel nacional. “Todavía no estamos hablando tener una participación en las elecciones de 2024 pero no descartamos esa posibilidad”, dijo Mendiola.

Agregaron que ya comenzaron a caminar algunas localidades de los Altos de Chiapas y planean seguir recorriendo más municipios como Jiquipilas y Villaflores, y continuarán en los Altos porque han encontrado perfiles que quieren participar de forma activa.

“Momentáneamente estamos financiando todo por nuestra bolsa y por personas que creen que el valor de la juventud y que están sumando recursos monetarios para que podamos iniciar con nuestras labores porque tienen fe en el proyecto”, dijo Mendiola.