A propósito del Día Mundial de los Anfibios, estudiantes de biología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) realizaron actividades informativas dirigidas a la niñez, con la finalidad de crear conciencia sobre las amenazas que existen contra algunas especies y, en muchas ocasiones, por el desconocimiento entre la población humana.

El Clan de Herpetología de la Unicach se colocó frente al Museo de Paleontología para exponer sobre la importancia de las ranas, los sapos, las salamandras y las cecilias que, en general, se encuentran en peligro.

“Aunque a muchos les parezcan horribles o no tan agradables porque no tienen colores tan bonitos o no tienen pelo, no quita que sean importantes, que debemos ayudar a conservarlos y evitar matarlos porque están cumpliendo un papel ecológico”, explicaron las estudiantes.

A través de una muestra de estas especies, de material fotográfico, la lotería de anfibios, dibujos para colorear, cuentacuentos y teatro guiñol, las y los estudiantes de biología comunicaron a niñas, niños y adultos sobre la importancia de la conservación.

Peligro de extinción

“En general, la población de anfibios está amenazada”, expusieron e hicieron hincapié sobre ello, pues las especies también desaparecen por el saqueo y comercio ilegal; por ejemplo, como en el caso de un tipo de rana en los Altos de Chiapas, que es usada para curaciones de la piel.

“En el caso de la salamandra, muchos piensan que es venenosa por sus colores, pero realmente no es peligrosa. Nosotros les hacemos más daño a ella porque tienen la piel muy delicada y húmeda”, señalaron.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Chiapas es el segundo estado más rico en especies de anfibios en México, con 108 especies estudiadas. Los estudios muestran que esta diversidad se ubica dentro de áreas naturales estatales como la Zona Sujeta a Conservación Ecológica La Pera, en donde habitan 21 especies de anfibios singulares o en situación de riesgo de extinción; nueve de ellas se encuentran protegidas por leyes mexicanas e internacionales.