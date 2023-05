Alista caravana un encuentro internacional

La caravana “El Sur Resiste 2023” regresa a Chiapas para concluir sus actividades en el Caracol Jacinto Canek de San Cristóbal de Las Casas, tras 10 días de articulación con poblaciones afectadas por los megaproyectos en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

“Ese tren no es maya, ese tren es militar”. Con la anterior consigna iniciaron una marcha por las calles de Palenque, siendo la penúltima parada de la caravana, que culminó con un mitin y la salida rumbo a San Cristóbal.

En el mitin dirigieron un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionando en qué parte del proyecto del Tren Maya existe espacio para los pueblos originarios.

Los pueblos mayas que habitan la región de Palenque dijeron que incluso en las zonas arqueológicas no se les permite la entrada para realizar sus ceremonias, “¿en verdad cree que el Tren Maya, que lleva nuestro nombre, tenga el espíritu maya? O lleva nuestro nombre para seguir engañando”, cuestionaron.

En la lectura del pronunciamiento manifestaron que así como no los consultaron para hacer uso del nombre maya, siguen siendo ignorados en el otorgamiento de servicios básicos de salud, “se muere la gente de cáncer, no hay medicinas, no hay médicos, no hay especialistas”.

Pidieron al Gobierno Federal que en lugar de la inversión millonaria con el megaproyecto que solo beneficiará al sector empresarial, destine recursos para atender las demandas históricas que tienen como habitantes de la selva de Chiapas.

“Le decimos (al presidente) que no queremos Tren Maya porque corremos peligro por el despojo de nuestros territorios y la contaminación que nos enferma. Ahora sí, los pueblos empobrecidos por el Estado están de pie con dignidad para seguir defendiendo a la Madre Tierra”, destacaron.